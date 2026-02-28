Brutalna bójka obokrajowców w centrum Warszawy. Jedna osoba poważnie ranna

Brutalna bójka w centrum stolicy
Piątkowa noc z 27 na 28 lutego nie należała do spokojnych na jednej ze stacji paliw na Woli. Doszło tam do brutalnego ataku grupy cudzoziemców na ich rodaka, 36-letniego Tadżyka. Po pobiciu mężczyzny przy użyciu kijów, sprawcy mieli dodatkowo zdemolować samochód marki Lexus.
Przed przybyciem policji i służb ratunkowych, sprawcy oddalili się z miejsca zdarzenia.
W wyniku napaści 36-latek z urazem głowy został przewieziony do szpitala, i objęty intensywną pomocą medyczną.
Szybka akcja i zatrzymanie trzech mężczyzn
W związku z tym zdarzeniem Komendant Rejonowy Policji z warszawskiej Woli ogłosił alarm dla podległych mu policjantów.
Szybka i skuteczna praca operacyjna policjantów pionu kryminalnego z warszawskiej Woli przy współpracy z policjantami z innych wydziałów podległych Komendzie Stołecznej Policji oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, doprowadziła do zatrzymania 3 mężczyzn mających związek z tym zdarzeniem.
Zatrzymanymi okazali się być trzej obywatele Tadżykistanu w wieku od 25 do 36 lat. Zatrzymano też narzędzie, którym dokonano napaści oraz pojazd, którym poruszała się grupa.
Brutalna bójka obcokrajowców w Warszawie: