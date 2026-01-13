Lotnisko Chopina ostrzega: możliwe opóźnienia! Pogoda sparaliżuje loty?

Trudne warunki atmosferyczne, w tym marznący deszcz, mogą wpłynąć na funkcjonowanie Lotniska Chopina.

Pasażerowie powinni sprawdzić status lotu i zaplanować więcej czasu na dojazd na lotnisko.

Podobne problemy dotknęły lotniska w Wiedniu i Frankfurcie, a w Polsce sytuacja jest najtrudniejsza w Krakowie.

Marznący deszcz i trudne warunki atmosferyczne. Mogą zakłócić loty na Lotnisku Chopina

„W związku ze spodziewanymi w najbliższych dniach (szczególnie w środę - 14 stycznia) trudnymi warunkami atmosferycznymi (m.in. marznącym deszczem) należy liczyć się z możliwością opóźnień oraz ogólnych utrudnień” - czytamy w komunikacie Lotniska Chopina na Facebooku. Port lotniczy zaapelował do pasażerów o monitorowanie statusu swoich lotów oraz o zarezerwowanie dodatkowego czasu na dojazd na lotnisko, ponieważ sytuacja może być dynamiczna.

Utrudnienia na innych europejskich lotniskach

Problemy z warunkami atmosferycznymi dotknęły w ostatnich dniach również inne europejskie lotniska. W nocy z poniedziałku na wtorek zamknięto lotnisko w Wiedniu z powodu oblodzenia. Z kolei w poniedziałek część lotów odwołano na lotnisku we Frankfurcie nad Menem z powodu opadów śniegu i gołoledzi. W niedzielę trudne warunki panowały również na Lotnisku Chopina, gdzie samoloty z Bukaresztu, Stambułu i Kopenhagi przekierowano do Poznania, a samolot z Madrytu do Wrocławia.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował we wtorek w Radiu ZET, że najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie na lotnisku w Krakowie, gdzie z powodu zamglenia i trudnych warunków atmosferycznych mogą występować opóźnienia. Dodał, że sytuacja na kolei jest ustabilizowana. Większe utrudnienia nie występują.

Źródło: PAP