Wielka akcja w schronisku pod Radomiem. Zwierzęta pilnie szukają domów!

Schronisko dla zwierząt pod Radomiem jest w likwidacji, a ponad 200 psów potrzebuje natychmiastowej pomocy, szczególnie w obliczu panujących mrozów.

Wolontariusze i Fundacja dla Szczeniąt Judyta walczą o życie czworonogów, a Schronisko Na Paluchu przyjęło już 10 psów w najgorszym stanie.

Wójt Gminy Jastrzębia adoptował psa, a dzięki zaangażowaniu społecznemu, tylko w niedzielę 97 psów znalazło nowe domy.

Pomimo ogromnej mobilizacji, wciąż setki psów czekają na adopcję – sprawdź, jak możesz pomóc!

Schronisko w likwidacji. Setki psów bez domów!

Schronisko do końca minionego roku działało pod adresem Mąkosy Nowe 44 w pow. radomskim. Aktualnie miejsce jest w likwidacji. Zostało zamknięte przez właściciela, który przebywa w szpitalu. Cały ciężar opieki nad czworonogami spadł na barki wolontariuszy, którzy stają na rzęsach, by zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowe. Nie mają jednak takiej mocy sprawczej, by pomóc przetrwać ponad 200 psom! Siarczyste mrozy dodatkowo nie ułatwiają zadania. Są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt przebywających w kojcach.

Wszystkie ręce na pokład!

O dramatycznej sytuacji zwierząt spod Radomia od kilku dni mówi cała Polska. Do apelu o pomoc włączył się poseł Łukasz Litewka Sosnowca. Na miejscu działają też m.in. wolontariusze z Fundacji dla Szczeniąt Judyta. A kolei stołeczny ratusz poinformował, że również Schronisko na Paluchu wyciągnęło pomocną dłoń do podradomskich czworonogów. „Trwa akcja ratunkowa w likwidowanym schronisku Kocham Psisko w Mąkosach Nowych. W porozumieniu z Fundacją dla Szczeniąt Judyta do Schroniska Na Paluchu jedzie 10 psów w najgorszym stanie, które wymagają pilnej pomocy i specjalistycznego leczenia. Na miejscu jest już 7 z nich! Działamy! Jeśli będzie konieczna pomoc kolejnym zwierzakom - jesteśmy w gotowości!” - przekazały władze Warszawy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Do likwidowanego schroniska zjeżdżają także osoby prywatne, które podejmują decyzje o adopcji czworonogów. Wśród nich jak przekazał poseł Litewka był m.in. Wojciech Ćwierz, Wójt Gminy Jastrzębia, który adoptował psa i postawił wszystkim ludziom ciepły posiłek.

Tylko w niedzielę, 11 stycznia, dzięki dobroci ludzkich serc schronisko opuścił 97 psów! A to nadal kropla w morzu potrzeb...

