Wynajął mieszkanie "chemikowi" z Armenii. Ten urządził w nim fabrykę mefedronu!

- Policjanci z Nieporętu i Legionowa odkryli nielegalną linię produkcyjną narkotyków w wynajmowanym domu.
- Zabezpieczono około 70 kilogramów mefedronu oraz sprzęt do jego wytwarzania.
- Zatrzymano 39-letniego obywatela Armenii, który usłyszał zarzuty produkcji znacznych ilości substancji psychotropowych.
- Jakie konsekwencje czekają zatrzymanego?
Fabryka mefedronu w Nieporęcie
Policjanci z Komisariatu Policji w Nieporęcie wkroczyli do jednego z domów w miejscowości, gdzie - jak podejrzewano - miała znajdować się linia do produkcji narkotyków. Na miejscu odkryli profesjonalnie przygotowaną linię produkcyjną do wytwarzania 3CMC, czyli mefedronu. W pomieszczeniach znajdowała się aparatura do produkcji narkotyków, a także bańki i namiot, w których umieszczono półki z kuwetami zawierającymi brunatną ciecz i kryształy. W powietrzu unosił się charakterystyczny zapach, który utrudniał oddychanie.
Aż 70 kg zabronionych substancji
„Podczas przeprowadzania czynności policjanci zabezpieczyli kilkanaście beczek z zawartością 3CMC. W sumie blisko 70 kilogramów mefedronu” – informuje Komenda Powiatowa Policji w Legionowie.
Nieświadomie wynajął dom "chemikowi"
W związku z odkryciem linii produkcyjnej, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie rozpoczęli śledztwo mające na celu ustalenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie linii produkcyjnej i wytwarzanie zabronionych substancji. Okazało się, że osoba stojąca za tym przestępstwem w październiku ubiegłego roku wynajęła dom od mieszkańca Nieporętu pod pretekstem ulokowania w nim pracowników firmy budowlanej.
Obywatel Armenii aresztowany. Grozi mu długa odsiadka
Ustalono, że za produkcję narkotyków odpowiada 39-letni obywatel Armenii. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci 3CMC oraz posiadania 60 gramów marihuany.
„Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Legionowie został już tymczasowo aresztowany przez sąd na trzy miesiące” - dodaje KPP Legionowo.
Sprawa jest w toku, a policja nie wyklucza dalszych zatrzymań. Obywatelowi Armenii grozi wysoka kara pozbawienia wolności za produkcję i posiadanie narkotyków.