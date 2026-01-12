Wynajął mieszkanie "chemikowi" z Armenii. Ten urządził w nim fabrykę mefedronu!

Policjanci z Nieporętu i Legionowa odkryli nielegalną linię produkcyjną narkotyków w wynajmowanym domu.

Zabezpieczono około 70 kilogramów mefedronu oraz sprzęt do jego wytwarzania.

Zatrzymano 39-letniego obywatela Armenii, który usłyszał zarzuty produkcji znacznych ilości substancji psychotropowych.

Jakie konsekwencje czekają zatrzymanego?

Fabryka mefedronu w Nieporęcie

Policjanci z Komisariatu Policji w Nieporęcie wkroczyli do jednego z domów w miejscowości, gdzie - jak podejrzewano - miała znajdować się linia do produkcji narkotyków. Na miejscu odkryli profesjonalnie przygotowaną linię produkcyjną do wytwarzania 3CMC, czyli mefedronu. W pomieszczeniach znajdowała się aparatura do produkcji narkotyków, a także bańki i namiot, w których umieszczono półki z kuwetami zawierającymi brunatną ciecz i kryształy. W powietrzu unosił się charakterystyczny zapach, który utrudniał oddychanie.

Warszawska policja walczy z narkotykowym biznesem na owianej złą sławą ulicy Brzeskiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Aż 70 kg zabronionych substancji

„Podczas przeprowadzania czynności policjanci zabezpieczyli kilkanaście beczek z zawartością 3CMC. W sumie blisko 70 kilogramów mefedronu” – informuje Komenda Powiatowa Policji w Legionowie.

Nieświadomie wynajął dom "chemikowi"

W związku z odkryciem linii produkcyjnej, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie rozpoczęli śledztwo mające na celu ustalenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie linii produkcyjnej i wytwarzanie zabronionych substancji. Okazało się, że osoba stojąca za tym przestępstwem w październiku ubiegłego roku wynajęła dom od mieszkańca Nieporętu pod pretekstem ulokowania w nim pracowników firmy budowlanej.

Obywatel Armenii aresztowany. Grozi mu długa odsiadka

Ustalono, że za produkcję narkotyków odpowiada 39-letni obywatel Armenii. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci 3CMC oraz posiadania 60 gramów marihuany.

„Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Legionowie został już tymczasowo aresztowany przez sąd na trzy miesiące” - dodaje KPP Legionowo.

Sprawa jest w toku, a policja nie wyklucza dalszych zatrzymań. Obywatelowi Armenii grozi wysoka kara pozbawienia wolności za produkcję i posiadanie narkotyków.