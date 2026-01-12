Zima w Warszawie, jakiej nie było od dawna! Służby nie nadążają z odśnieżaniem. Zobacz zdjęcia

- Warszawa zmagała się z intensywnymi opadami śniegu, jakich nie było od lat.
- Grubość pokrywy śnieżnej sięga kilkudziesięciu centymetrów, powodując utrudnienia w transporcie publicznym.
- Sprawdź, gdzie spadło najwięcej śniegu i zobacz zdjęcia zasypanej stolicy.
Warszawa pod śniegiem. Utrudnienia na Lotnisku Chopina i w komunikacji miejskiej
Weekendowe opady dały się we znaki mieszkańcom Warszawy i okolic. Śnieg zasypał chodniki i przystanki, a służby nie nadążały z odśnieżaniem. Już w niedzielę problemy pojawiły się na Lotnisku Chopina, gdzie odśnieżanie pasów startowych powodowało opóźnienia lotów. Niestety, sytuacja nie uległa poprawie w poniedziałek rano.
Z powodu zalegającego śniegu i problemów z infrastrukturą kolejową, pociągi KM i SKM kursujące na trasie do Legionowa notują znaczne opóźnienia. Pasażerowie muszą liczyć się z wydłużonym czasem podróży i ewentualnymi przesiadkami. Przewoźnik wdrożył wzajemne honorowanie biletów.
Drogowcy odśnieżają bez przerwy
W blisko dwie doby intensywnych opadów spadło 10 centymetrów świeżego śniegu. Choć ulice są już w pełni przejezdne, odśnieżanie terenów dla pieszych wciąż trwa i - jak zapowiada Zarząd Oczyszczania Miasta - potrwa co najmniej przez cały dzień.
„W niskich temperaturach śnieg przyklejał się do nawierzchni, przez co jego usuwanie było znacznie trudniejsze i bardziej czasochłonne niż w przypadku śniegu sypkiego” - przekazało ZOM w poniedziałek rano. Jak dodają drogowcy, mowa o ogromnej skali prac. „Do odśnieżenia mamy ponad 4 miliony metrów kwadratowych terenów, a działania prowadzimy w każdej dzielnicy Warszawy”.
Opady śniegu na Mazowszu. Gdzie spadło najwięcej białego puchu?
Jak informuje IMGW, najwięcej śniegu spadło w północnej części województwa mazowieckiego. Tam grubość pokrywy śnieżnej osiągnęła imponujące 43 centymetry! To prawdziwy raj dla miłośników zimowych sportów, ale też spore wyzwanie dla służb odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg i chodników.