Niebezpieczna pogoda psuje plany w Kujawsko-Pomorskiem. Te szkoły już odwołały lekcje

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Dorota Lakner
2026-01-14 13:14

Województwo kujawsko-pomorskie mierzy się z niebezpieczną pogodą. Rejon jest objęty ostrzeżeniami drugiego stopnia od IMGW. W kilku szkołach już odwołano zajęcia. Ważny apel przekazał też Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. - Śledźcie komunikaty na bieżąco. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze - zapewniają władze regionu.

Klasa w szkole

i

Autor: Aleksandar Malivuk/ Shutterstock Odwołane lekcje w szkole / zdjęcie poglądowe
  • 6 szkół w Kujawsko-Pomorskiem odwołało dziś zajęcia z powodu gołoledzi - to stan na godzinę 12:10. Przyczyną są trudne warunki pogodowe.
  • Na terenie województwa nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami marznącymi. Kujawsko-Pomorski UW w Bydgoszczy apeluje o śledzenie komunikatów i zachowanie ostrożności na drogach!
  • Gdzie odwołano lekcje? Co mówią synoptycy? Szczegóły poniżej.

Kujawsko-Pomorskie: Te szkoły odwołały lekcje z powodu gołoledzi

Pogoda psuje plany w kujawsko-pomorskich szkołach. 4 placówki w powiecie mogileńskim, szkoła w Przepałkowie (gmina Sośno) i jedna szkoła w gminie Kcynia - tam już zajęcia zostały zawieszone. - Decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły - czytamy na stronie SP w Przepałkowie.

Od czwartku (15 stycznia 2025) jedna ze szkół we Włocławku (SP nr 18) będzie prowadziła zdalne lekcje w związku z awarią pieca. Od 15 stycznia na stronie regionalnego kuratorium będzie dostępny formularz, za pośrednictwem którego szkół będą informowali o zawieszonych zajęciach z przyczyn pogodowych.​

Czytaj więcej o sytuacji pogodowej: Alarm w Kujawsko-Pomorskiem. Ślizgawka na chodnikach, utrudnienia komunikacyjne

- Prosimy, dostosujcie prędkość do warunków i śledźcie komunikaty na bieżąco. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze - podkreśla Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

IMGW zaktualizował prognozę synoptyczną dla województwa kujawsko-pomorskiego. Niebezpieczna pogoda będzie nam towarzyszyła również w nocy. - Miejscami opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Na wschodzie województwa możliwe opady marznące i powodujące gołoledź - alarmuje Instytut.

Polecany artykuł:

Zderzenie autobusu z ciężarówką w Bydgoszczy. Siedem osób poszkodowanych!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMGW OSTRZEŻENIE
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE