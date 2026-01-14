Niebezpieczna pogoda psuje plany w Kujawsko-Pomorskiem. Te szkoły już odwołały lekcje

6 szkół w Kujawsko-Pomorskiem odwołało dziś zajęcia z powodu gołoledzi - to stan na godzinę 12:10. Przyczyną są trudne warunki pogodowe.

Na terenie województwa nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami marznącymi. Kujawsko-Pomorski UW w Bydgoszczy apeluje o śledzenie komunikatów i zachowanie ostrożności na drogach!

Gdzie odwołano lekcje? Co mówią synoptycy? Szczegóły poniżej.

Kujawsko-Pomorskie: Te szkoły odwołały lekcje z powodu gołoledzi

Pogoda psuje plany w kujawsko-pomorskich szkołach. 4 placówki w powiecie mogileńskim, szkoła w Przepałkowie (gmina Sośno) i jedna szkoła w gminie Kcynia - tam już zajęcia zostały zawieszone. - Decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły - czytamy na stronie SP w Przepałkowie.

Od czwartku (15 stycznia 2025) jedna ze szkół we Włocławku (SP nr 18) będzie prowadziła zdalne lekcje w związku z awarią pieca. Od 15 stycznia na stronie regionalnego kuratorium będzie dostępny formularz, za pośrednictwem którego szkół będą informowali o zawieszonych zajęciach z przyczyn pogodowych.​

Czytaj więcej o sytuacji pogodowej: Alarm w Kujawsko-Pomorskiem. Ślizgawka na chodnikach, utrudnienia komunikacyjne

- Prosimy, dostosujcie prędkość do warunków i śledźcie komunikaty na bieżąco. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze - podkreśla Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

IMGW zaktualizował prognozę synoptyczną dla województwa kujawsko-pomorskiego. Niebezpieczna pogoda będzie nam towarzyszyła również w nocy. - Miejscami opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Na wschodzie województwa możliwe opady marznące i powodujące gołoledź - alarmuje Instytut.