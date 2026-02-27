Tragiczne odkrycie na klatce schodowej. Kobieta już nie żyła!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-02-27 7:56

Wieczorna interwencja służb w jednym z bloków przy ulicy Lelewela w Bydgoszczy zakończyła się tragicznym odkryciem. Na klatce schodowej budynku znaleziono ciało 60-letniej kobiety. Sprawę bada prokuratura, a policja próbuje ustalić i skontaktować się z krewnymi zmarłej.

Taśma policyjna w drzwiach mieszkania

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Taśma policyjna w drzwiach mieszkania
Super Express Google News

Jak informuje TVP Bydgoszcz, do zdarzenia doszło w czwartek, 26 lutego, w godzinach wieczornych w jednym z bloków przy ulicy Lelewela, na bydgoskim Osiedle Leśne. Mieszkańcy zauważyli na klatce schodowej kobietę leżącą bez ruchu i natychmiast zaalarmowali służby.

Czytaj także: Tragiczny finał domowego obiadu. Kobieta zmarła w mieszkaniu!

Po przybyciu na miejsce okazało się, że jest to 60-letnia lokatorka tego samego budynku. Kobieta nie dawała oznak życia. Wezwani policjanci zabezpieczyli teren oraz rozpoczęli wstępne czynności wyjaśniające. Do działań dołączył również prokurator dyżurny, co jest standardową procedurą w przypadku nagłej śmierci w przestrzeni wspólnej budynku.

Polecany artykuł:

Zakończono poszukiwania 39-letniej Sylwii. Ich finał jest tragiczny!

Jak podaje TVP Bydgoszcz, na obecnym etapie nie są znane przyczyny zgonu kobiety. Prokuratura zleciła czynności, które mają pomóc w ich ustaleniu. Śledczy nie przesądzają, czy do śmierci przyczyniły się osoby trzecie, czy był to nieszczęśliwy wypadek lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Równolegle policja prowadzi działania zmierzające do ustalenia i odnalezienia krewnych zmarłej kobiety. Jak przekazano, kontakt z rodziną jest jednym z kluczowych elementów dalszego postępowania. Funkcjonariusze próbują dotrzeć do najbliższych, aby przekazać im tragiczną informację oraz dopełnić formalności.

Do jego domu przyszedł sam premier Wielkiej Brytanii!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUJAWSKO-POMORSKIE