Tragiczne odkrycie na klatce schodowej. Kobieta już nie żyła!

Jak informuje TVP Bydgoszcz, do zdarzenia doszło w czwartek, 26 lutego, w godzinach wieczornych w jednym z bloków przy ulicy Lelewela, na bydgoskim Osiedle Leśne. Mieszkańcy zauważyli na klatce schodowej kobietę leżącą bez ruchu i natychmiast zaalarmowali służby.

Po przybyciu na miejsce okazało się, że jest to 60-letnia lokatorka tego samego budynku. Kobieta nie dawała oznak życia. Wezwani policjanci zabezpieczyli teren oraz rozpoczęli wstępne czynności wyjaśniające. Do działań dołączył również prokurator dyżurny, co jest standardową procedurą w przypadku nagłej śmierci w przestrzeni wspólnej budynku.

Jak podaje TVP Bydgoszcz, na obecnym etapie nie są znane przyczyny zgonu kobiety. Prokuratura zleciła czynności, które mają pomóc w ich ustaleniu. Śledczy nie przesądzają, czy do śmierci przyczyniły się osoby trzecie, czy był to nieszczęśliwy wypadek lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Równolegle policja prowadzi działania zmierzające do ustalenia i odnalezienia krewnych zmarłej kobiety. Jak przekazano, kontakt z rodziną jest jednym z kluczowych elementów dalszego postępowania. Funkcjonariusze próbują dotrzeć do najbliższych, aby przekazać im tragiczną informację oraz dopełnić formalności.