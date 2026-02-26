Tajemnicze zniknięcie 39-letniej Sylwii z Bydgoszczy. Jest pilny apel policji!

Zaginęła 39-letnia mieszkanka Bydgoszczy. Jak przekazało Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście prowadzi intensywne poszukiwania Sylwii Skrzeszewskiej, która zaginęła w środę, 25 lutego 2026 roku.

Z dostępnych informacji wynika, że kobieta około godziny 13:30 wyszła z miejsca zamieszkania. Od tego momentu nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z bliskimi, co wzbudziło poważny niepokój rodziny. Sprawa została natychmiast zgłoszona służbom, a policja rozpoczęła działania poszukiwawcze.

Zaginiona ma 165 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę oraz blond włosy sięgające ramion. W chwili zaginięcia była ubrana w brązowy płaszcz o długości przed kolana, różowy sweter, ciemne spodnie typu jeans oraz czarne buty z prostą podeszwą. Na szyi miała czarno-szaro-kremowy szalik. Policja informuje również, że kobieta mogła mieć przy sobie niewielką czarną torbę noszoną na ramieniu.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Sylwię Skrzeszewską w dniu zaginięcia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej aktualnego miejsca pobytu. Każdy sygnał, nawet z pozoru błahy, może okazać się kluczowy dla dalszego przebiegu poszukiwań.

Osoby posiadające wiedzę na temat miejsca pobytu zaginionej proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Śródmieście pod numerami telefonów 47 751 11 59, 47 751 11 60 lub pod numerem alarmowym 112. Policja zapewnia, że każda informacja zostanie dokładnie sprawdzona.

Służby nie wykluczają żadnego scenariusza i nadal prowadzą czynności mające na celu jak najszybsze odnalezienie kobiety.