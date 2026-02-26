Przez kilka godzin będzie głośno nad Bydgoszczą. Wiemy, skąd weźmie się hałas

Jak poinformowało Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na podstawie komunikatu przekazanego przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A., w dniach 26 i 27 lutego 2026 roku na terenie Bydgoszczy zaplanowano loty próbne samolotu.

Próby mają odbywać się w godzinach od 10:00 do 20:00. W tym czasie mieszkańcy różnych części miasta mogą odczuwać uciążliwości związane z podwyższonym poziomem hałasu w środowisku, szczególnie w rejonach położonych bliżej tras przelotów.

Jak podkreślają służby, loty mają charakter techniczny i są związane z testami prowadzonymi przez Wojskowe Zakłady Lotnicze. Jednocześnie zaznaczono, że harmonogram lotów uzależniony jest od warunków atmosferycznych. W przypadku niesprzyjającej pogody zaplanowane próby mogą zostać odwołane lub przełożone na inny termin.

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców o wyrozumiałość i przypomina, że czasowe niedogodności mają charakter przejściowy. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, odpowiednie komunikaty będą przekazywane na bieżąco.