Najlepsze sushi w Bydgoszczy – TOP 10 bydgoskich sushi

2026-02-23 15:11

Kusi Cię smak Japonii, ale nie wiesz, która bydgoska restauracja serwuje najlepsze sushi? Odkryj nasz ranking TOP 10 miejsc, gdzie świeże składniki i mistrzowskie wykonanie gwarantują kulinarne doznania. Zapomnij o dylematach i znajdź swój idealny adres.

Najlepsza restauracja z sushi Bydgoszcz - LISTA

Poszukując miejsca na wyjątkową kolację, elegancki lunch biznesowy, czy po prostu chcąc zasmakować precyzji japońskiej kuchni, często zastanawiamy się, gdzie znaleźć idealną restaurację z sushi. Bydgoszcz, ze swoją dynamiczną sceną gastronomiczną, oferuje wiele opcji, ale wybór najlepszej restauracji z sushi w Bydgoszczy może być wyzwaniem. Odpowiednio przygotowane rolki, świeże składniki i niepowtarzalna atmosfera to klucz do niezapomnianego doświadczenia.

  1. Sushi Garden Toruńska
    • Adres: Toruńska 76, 85-023 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Mieniąca się jedna z najlepszych w regionie restauracja sushi . Trudny wąski parking , trzeba manewrować Dania przygotowane bajkowo - najbardziej wybredni będą zadowoleni . Dostępne dania okresowe - z dynią czy figą . Karta czytelna - może zbyt małe litery . Lokal klimatyczny , pięknie udekorowany motywami jesienini Helloween .Aby dobrze pojeść cóż … tanio nie jest Co w zasadzie segreguje klientele ."
  2. Nova Sushi Bydgoszcz
    • Adres: Melchiora Wańkowicza 3, 85-700 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Bardzo dobre sushi. Ostatnio jadłem jedno randomowe sushi w centrum ale to bylo dużo lepsze. Nawet znajomi którzy to jedli powiedzieli to samo. Dowóz bez zastrzeżeń. Polecam serdecznie"
  3. OTO SUSHI Bydgoszcz
    • Adres: Jagiellońska 39-47/lok.43.1, 85-097 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Chyba jedno z najlepszych miejsc na sushi w Bydgoszczy. Na danie czekałam nie czekałam długo chociaż ruch w restauracji był dosyć duży. Czuć, ze sushi robione jest z dobrej jakości składników. Polecam!!"
  4. Sushi Kama Bydgoszcz
    • Adres: Marii Skłodowskiej Curie 84 A, 85-733 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,9
    • Przykładowa opinia: "Zamówiliśmy w Sushi Kama pierwszy raz, zestaw halloweenowy. Nie tylko doceniam mega ciekawy estetycznie pomysł z barwionym ryżem, ale przede wszystkim smak rolek, który w mojej ocenie był fantastyczny, jakościowe sushi i przyjemna prezentacja - w końcu mamy adekwatną konkurencję dla Tako Sushi. I tu zaryzykuję tezę, że jest to bardzo mocna konkurencja dla Tako, z czego niezmiernie się cieszę życzę ekipie z Kamy powodzenia w prowadzeniu biznesu i trzymania aktualnego poziomu, bo jest smacznie i ładnie!"
  5. BE SUSHI
    • Adres: Jagiellońska 39/47, 85-097 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,8
    • Przykładowa opinia: "Dziękuję Marinie i Ilonie za pyszne sushi! Zamówiłam zestawy nr 1 i nr 2 dla dwóch osób, z krewetkami i łososiem. Rolki są bardzo apetyczne, z dużymi kawałkami ryby. Zamówienie zostało zrealizowane bardzo szybko. Najlepsza opcja na lunch!"
  6. BE SUSHI Zielone Arkady
    • Adres: Al. Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "W zasadzie wszystko co jest oferowane do jedzenia jest bardzo dobrze wykonane, z użyciem świeżych i dobrych jakościowo składników, dzięki czemu każde danie jest finalnie bardzo smaczne. Moim hitem jest zupa kimchi."
  7. Restauracja King Fu Fusion
    • Adres: Jatki 2, 85-109 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Piękna restauracja, bardzo miła obsługa, jedzenie bardzo smaczne, krewetki były zrobione idealnie. Duży plus za to, że jest to miejsce przyjazne pieskom Polecam!"
  8. Kami Sushi
    • Adres: Wełniany Rynek 8, 85-036 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,7
    • Przykładowa opinia: "Idealne sushi na romantyczny wieczór! Paczka odebrana osobiście – wszystko świeże, pięknie zapakowane i gotowe do podania. Smaki rewelacyjne, a obsługa przemiła i pomocna. Kami Sushi - Polecam!"
  9. Nova Sushi
    • Adres: Marii Skłodowskiej Curie 38B, 85-028 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,5
    • Przykładowa opinia: "Miejsce godne polecenia. Czysty lokal po remoncie z większą ilością miejsc. Ceny umiarkowane. Co miesiąc nowe sezonowe oferty godne uwagi."
  10. Tako Sushi
    • Adres: Jana Karola Chodkiewicza 19B/u1, 85-065 Bydgoszcz
    • Ocena w Google Maps: 4,6
    • Przykładowa opinia: "Obsługiwał nas bardzo miły Pan. Zamówiliśmy ramen tantamen, tom yum i bao. Te bułeczki są przepyszne Przynieśli nam jedzenie bardzo szybko"
