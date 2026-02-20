Umówili się w przymierzalni na "schadzkę"?! Finał był krwawy. Teraz biegli odpowiedzą na kluczowe pytanie

Trwa śledztwo w sprawie ataku nożem na 14-latka w sklepowej przymierzalni w Bydgoszczy. 21-letni podejrzany przebywa w areszcie, a jego stan zdrowia psychicznego ma zostać oceniony w obserwacji psychiatrycznej, która zaplanowana jest na drugą połowę marca.