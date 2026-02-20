Umówili się w przymierzalni na "schadzkę"?! Finał był krwawy. Teraz biegli odpowiedzą na kluczowe pytanie

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dawid Olszewski
2026-02-20 12:34

Trwa śledztwo w sprawie ataku nożem na 14-latka w sklepowej przymierzalni w Bydgoszczy. 21-letni podejrzany przebywa w areszcie, a jego stan zdrowia psychicznego ma zostać oceniony w obserwacji psychiatrycznej, która zaplanowana jest na drugą połowę marca.

Super Express Google News

Do zdarzenia doszło 20 listopada 2025 roku, gdy 21-letni mężczyzna zaatakował nożem 14-latka w sklepowej przymierzalni. Chłopiec od razu po zdarzeniu przeszedł operację, jego stan był ciężki. Krótko przed atakiem napastnik i nastolatek poznali się w internecie. Jak ustalił „Super Express”, spotkali się w przymierzalni na tzw. „schadzkę”. Nie jest jasne, dlaczego doszło do dramatycznego finału.

Czekamy na obserwację psychiatryczną podejrzanego – mówi w rozmowie z Radiem Eska prokurator Adrianna Bojarska-Majchrzak.

14-latek zaatakowany nożem w przymierzalni. Nieoficjalne ustalenia szokują! To była schadzka?!
Galeria zdjęć 5

Dodaje, że biegli mogą orzec:

Albo biegli psychiatrzy orzekną, że jest zdrowy i był poczytalny i może odpowiadać na normalnych zasadach przed sądem, natomiast tutaj może być sytuacja taka, że jest całkowicie niepoczytalny albo w ograniczonym stopniu i będzie konieczne umieszczenie go w zakładzie zamkniętym – wyjaśnia.

Prokurator podkreśla delikatny charakter sprawy:

Sprawa jest bardzo delikatna, burzliwa. Mamy młodocianego, jego rodzinę, w związku z tym na tym etapie unikamy informowania tak szczegółowego – dodaje prokurator. 

Przesłuchano zarówno podejrzanego, jak i pokrzywdzonego. Policja nie ujawnia treści zeznań ani motywu działania sprawcy. Jak ustalił reporter Radia Eska w Bydgoszczy, obserwację psychiatryczną 21-latka zaplanowano na drugą połowę marca. Obecnie 21-letni mężczyzna przebywa w areszcie.

Grób 3–miesięcznej Basi, która zmarła bo pielęgniarka pomyliła lek
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki