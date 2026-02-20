Umówili się w przymierzalni na "schadzkę"?! Finał był krwawy. Teraz biegli odpowiedzą na kluczowe pytanie

Do zdarzenia doszło 20 listopada 2025 roku, gdy 21-letni mężczyzna zaatakował nożem 14-latka w sklepowej przymierzalni. Chłopiec od razu po zdarzeniu przeszedł operację, jego stan był ciężki. Krótko przed atakiem napastnik i nastolatek poznali się w internecie. Jak ustalił „Super Express”, spotkali się w przymierzalni na tzw. „schadzkę”. Nie jest jasne, dlaczego doszło do dramatycznego finału.
Czekamy na obserwację psychiatryczną podejrzanego – mówi w rozmowie z Radiem Eska prokurator Adrianna Bojarska-Majchrzak.
Dodaje, że biegli mogą orzec:
Albo biegli psychiatrzy orzekną, że jest zdrowy i był poczytalny i może odpowiadać na normalnych zasadach przed sądem, natomiast tutaj może być sytuacja taka, że jest całkowicie niepoczytalny albo w ograniczonym stopniu i będzie konieczne umieszczenie go w zakładzie zamkniętym – wyjaśnia.
Prokurator podkreśla delikatny charakter sprawy:
Sprawa jest bardzo delikatna, burzliwa. Mamy młodocianego, jego rodzinę, w związku z tym na tym etapie unikamy informowania tak szczegółowego – dodaje prokurator.
Przesłuchano zarówno podejrzanego, jak i pokrzywdzonego. Policja nie ujawnia treści zeznań ani motywu działania sprawcy. Jak ustalił reporter Radia Eska w Bydgoszczy, obserwację psychiatryczną 21-latka zaplanowano na drugą połowę marca. Obecnie 21-letni mężczyzna przebywa w areszcie.