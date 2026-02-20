Horror w windzie w Bydgoszczy. 70-latek zaatakowany nożem przez sąsiada!

Cała historia ma swój początek w miniony wtorek (17 lutego) około godziny 17.15 w windzie jednego z bloków przy ulicy Leszczyńskiego w Bydgoszczy. Gdy senior wszedł do środka, nie spodziewał się, że za chwilę zostanie zaatakowany. Wszystko zaczęło się od absurdalnego i wulgarnego pytania: „Po co tu wsiadasz?”. Zanim 70-latek zdążył zareagować, nieznajomy rzucił się na niego z pięściami.

Potem agresor wyciągnął składany nóż i próbował zranić. Zanim senior zdążył wysiąść z windy, został przez napastnika zraniony w rękę, po czym usłyszał kierowane pod swoim adresem groźby. Chwilę później, gdy nie mógł zatamować krwawienia, pojechał do szpitala. Tam medycy opatrzyli mu ranę.

O całym zdarzeniu policjantów ze Szwederowa powiadomił personel szpitala. Natychmiast ruszyły policyjne czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności i zatrzymanie podejrzewanego mężczyzny.

Następnego dnia kryminalni z bydgoskiej komendy miejskiej oraz komisariatu na Szwederowie, ustaliwszy personalia, zatrzymali agresora. Okazał się nim 46-letni mieszkaniec tego bloku. Mężczyzna trafił do komisariatu, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała 70-latka oraz kierowania wobec niego gróźb karalnych - wyjaśnia nadkom. Lidia Kowalska z KWP w Bydgoszczy.

W czwartek, 19 lutego podejrzany Bydgoszczanin trafi przed oblicze sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Za tego typu czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.