Nocny pożar pod Grudziądzem! W środku znaleziono ciało mężczyzny

Anna Kisiel
2026-02-19 7:44

Dramatyczna noc w woj. kujawsko-pomorskim. W Parskach (powiat grudziądzki) doszło do tragicznego pożaru budynku mieszkalnego. Gdy strażacy opanowali ogień i weszli do środka, natrafili na ciało jedynego lokatora. Szczegóły zdarzenia podajemy poniżej!

  • W czwartek, 19 lutego, w miejscowości Parski koło Grudziądza wybuchł pożar domu mieszkalnego.
  • Pożar był na tyle rozległy, że akcja gaśnicza prowadzona była z zewnątrz, a dach budynku się zawalił.
  • Po ugaszeniu ognia w ruinach znaleziono ciało 67-letniego mężczyzny, jedynego mieszkańca domu.
  • Przyczyny pożaru wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb w czwartek, 19 lutego, tuż po godzinie pierwszej w nocy. W miejscowości Parski na terenie gminy Grudziądz płonął budynek mieszkalny.

Kiedy na miejsce dotarły pierwsze zastępy straży pożarnej, ogień był już bardzo rozległy i obejmował niemal cały dom. Z uwagi na skalę pożaru oraz zagrożenie dla ratowników nie było możliwości wejścia do środka – akcja gaśnicza prowadzona była wyłącznie z zewnątrz.

W wyniku pożaru dachu ten zapadł się do środka - przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dopiero po opanowaniu płomieni strażacy mogli przystąpić do przeszukania pogorzeliska. W ruinach odnaleziono ciało około 67-letniego mężczyzny, który był jedynym mieszkańcem budynku. W akcji uczestniczyło kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz policja. Teraz, pod nadzorem prokuratora, prowadzone będą czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tej tragedii.

