Groźny pożar hali w Mogilnie! Jedna osoba poszkodowana [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dawid Olszewski
2026-02-18 15:32

Groźny pożar hali magazynowej w Mogilnie został opanowany, ale akcja wciąż trwa. Jak ustalił reporter Radio Eska Bydgoszcz, ogień już się nie rozprzestrzenia. W zdarzeniu ucierpiał jeden z pracowników zakładu, a na miejscu wciąż pracują liczne zastępy straży pożarnej.

Pożar wybuchł w środę, 18 lutego, krótko przed godziną 10.00 w hali przy ulicy Kościuszki w Mogilnie. Ogień i gęsty dym szybko pojawiły się w obiekcie, w którym przechowywano kartonowe opakowania. Natychmiast skierowano tam służby ratunkowe.

Z żywiołem walczy dziesięć zastępów straży pożarnej, a do Mogilna zadysponowano także Grupę Operacyjną KW PSP z Torunia. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba.

To pracownik zakładu, który chciał we wstępnej fazie ugasić pożar. Potknął się o jakiś element i stłukł sobie nogę i lekko rozciął wargę. Zabrał go Zespół Ratownictwa Medycznego – mówi Krzysztof Meller ze straży pożarnej w Mogilnie.

Jak dodaje strażak, sytuacja została już opanowana, ale działania na miejscu nadal są bardzo pracochłonne.

Strażacy przy pomocy sprzętu ciężkiego usuwają ze środka nadpalone opakowania kartonowe i dogaszają na zewnątrz. Są to sprasowane opakowania, w których dosyć głęboko siedzi ogień i to trzeba wszystko dokładnie zlać wodą – wyjaśnia Meller.

Akcja gaśnicza potrwa jeszcze kilka godzin. Po jej zakończeniu na miejscu pojawi się policja, która będzie ustalać dokładne przyczyny wybuchu pożaru.

