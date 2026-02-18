Środa Popielcowa 2026 – kiedy wypada? Czy obowiązuje post ścisły i czego nie wolno jeść?

Środa Popielcowa to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Rozpoczyna Wielki Post – 40-dniowy okres przygotowania do Wielkanocy. Wiele osób zadaje sobie pytania: kiedy wypada Środa Popielcowa w 2026 roku, czy trzeba iść do kościoła oraz jakie zasady postu obowiązują tego dnia?

Środa Popielcowa 2026

Autor: Shutterstock

Kiedy jest Środa Popielcowa 2026?

W 2026 roku Środa Popielcowa wypada 18 lutego. Data tego święta jest ruchoma – zależy od terminu Wielkanocy. Środa Popielcowa przypada zawsze 46 dni przed Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego (40 dni Wielkiego Postu nie licząc niedziel).

Czy w Środę Popielcową obowiązuje post ścisły?

Tak. W Środę Popielcową w Kościele katolickim obowiązuje post ścisły. Oznacza to, że:

  • można zjeść trzy posiłki w ciągu dnia,
  • tylko jeden z nich może być do syta,
  • obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Post ścisły dotyczy osób między 18. a 60. rokiem życia. Z kolei wstrzemięźliwość od mięsa obowiązuje wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14 lat. Z obowiązku postu zwolnione są m.in. osoby chore, kobiety w ciąży, osoby starsze lub znajdujące się w trudnej sytuacji zdrowotnej.

Czego nie można jeść w Środę Popielcową?

W Środę Popielcową nie wolno spożywać i mięsa (wieprzowiny, wołowiny, drobiu itp.), oraz potraw przygotowanych na bazie mięsa (np. bulionu mięsnego). Dozwolone są natomiast: ryby, nabiał, jajka, produkty roślinne. W praktyce wiele osób wybiera tego dnia proste, skromne posiłki – kanapki z serem, jajkiem, śledziem, zupy warzywne czy dania postne.

Czy trzeba iść do kościoła w Środę Popielcową?

Środa Popielcowa nie jest świętem nakazanym, więc nie ma obowiązku uczestnictwa we mszy świętej. Jednak dla wielu wiernych to ważny moment duchowy – podczas mszy kapłan posypuje głowy popiołem, wypowiadając słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Ten symboliczny gest ma przypominać o przemijaniu i potrzebie nawrócenia.

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który potrwa do Wielkiego Czwartku wieczorem. W tym czasie wierni są zachęcani do:

  • modlitwy,
  • postu,
  • jałmużny,
  • ograniczenia rozrywek.

W przeciwieństwie do Wielkiego Piątku, w Środę Popielcową nie obowiązuje zakaz organizowania wesel czy zabaw, jednak ze względu na charakter dnia wielu wiernych rezygnuje z hucznych wydarzeń. Środa Popielcowa 2026 przypada 18 lutego i – jak co roku – otwiera czas refleksji oraz duchowego przygotowania do najważniejszych świąt w chrześcijaństwie.

