Uczniowie przejęli laboratoria Collegium Medicum. Tego nie zobaczą w szkole!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dawid Olszewski
2026-02-17 13:58

Koniec z nudną teorią i ślęczeniem nad podręcznikami! Uczniowie z całego regionu ruszyli do Bydgoszczy, by na własnej skórze poczuć, jak wygląda prawdziwa medycyna. Zamiast zeszytów – fartuchy, zamiast długopisów – probówki. O niezwykłej akcji, która przyciągnęła tłumy młodzieży do sal wykładowych, donosi Radio Eska Bydgoszcz.

Super Express Google News

Fartuchy i probówki w akcji

Gdy tylko przekroczyli progi uczelni, na bok poszły szkolne przyzwyczajenia. Uczestnicy błyskawicznie wskoczyli w specjalistyczne fartuchy i ruszyli do działania. To niepowtarzalna szansa, by zobaczyć kulisy nauki na kierunkach medycznych i okołomedycznych, a co najważniejsze – samodzielnie przeprowadzić eksperymenty. Zajęcia prowadzą wykładowcy i studenci Collegium Medicum UMK, którzy z pasją wprowadzają młodszych kolegów w tajniki pracy laboratoryjnej, pokazując im to, czego nie da się nauczyć z książek.

Fartuchy, probówki i prawdziwa nauka. Uczniowie z regionu opanowali Collegium Medicum w Bydgoszczy!
Galeria zdjęć 5

To robi wrażenie

Bydgoskie korytarze akademickie wypełniły się gośćmi z całego województwa, w tym silną reprezentacją z VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Reakcje? Młodzi ludzie są pod ogromnym wrażeniem tego, co zastali na miejscu. Nie ukrywają, że taka forma nauki robi dużo większe wrażenie niż tradycyjne siedzenie w szkolnej ławce. Możliwość dotknięcia prawdziwej nauki wywołuje u nich nieskrywany entuzjazm.

Decyzja na całe życie?

To medyczne święto nauki w murach Collegium Medicum UMK potrwa aż do środy. Czy wizyta w profesjonalnych laboratoriach wpłynie na dalsze losy nastolatków? Organizatorzy wydarzenia mocno na to liczą. Dla wielu uczestników może to być bowiem pierwszy krok do wyboru przyszłej ścieżki edukacyjnej i decyzji o studiowaniu właśnie w Bydgoszczy na kierunkach medycznych.

Studniówka II LO w Bydgoszczy: Blisko 360 osób bawiło się do białego rana!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki