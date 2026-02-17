Uczniowie przejęli laboratoria Collegium Medicum. Tego nie zobaczą w szkole!

Fartuchy i probówki w akcji

Gdy tylko przekroczyli progi uczelni, na bok poszły szkolne przyzwyczajenia. Uczestnicy błyskawicznie wskoczyli w specjalistyczne fartuchy i ruszyli do działania. To niepowtarzalna szansa, by zobaczyć kulisy nauki na kierunkach medycznych i okołomedycznych, a co najważniejsze – samodzielnie przeprowadzić eksperymenty. Zajęcia prowadzą wykładowcy i studenci Collegium Medicum UMK, którzy z pasją wprowadzają młodszych kolegów w tajniki pracy laboratoryjnej, pokazując im to, czego nie da się nauczyć z książek.

To robi wrażenie

Bydgoskie korytarze akademickie wypełniły się gośćmi z całego województwa, w tym silną reprezentacją z VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Reakcje? Młodzi ludzie są pod ogromnym wrażeniem tego, co zastali na miejscu. Nie ukrywają, że taka forma nauki robi dużo większe wrażenie niż tradycyjne siedzenie w szkolnej ławce. Możliwość dotknięcia prawdziwej nauki wywołuje u nich nieskrywany entuzjazm.

Decyzja na całe życie?

To medyczne święto nauki w murach Collegium Medicum UMK potrwa aż do środy. Czy wizyta w profesjonalnych laboratoriach wpłynie na dalsze losy nastolatków? Organizatorzy wydarzenia mocno na to liczą. Dla wielu uczestników może to być bowiem pierwszy krok do wyboru przyszłej ścieżki edukacyjnej i decyzji o studiowaniu właśnie w Bydgoszczy na kierunkach medycznych.