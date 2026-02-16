Pożar w Bydgoszczy! Dym rozprzestrzenił się na całe mieszkanie. W środku strażacy dokonali smutnego odkrycia

Dawid Piątkowski
2026-02-16 15:36

W poniedziałek, 16 lutego w godzinach popołudniowych, w jednym z mieszkań przy ul. Łochowskiego 2 w Bydgoszczy wybuchł pożar. Ogień szybko objął jedno z pomieszczeń, a dym rozprzestrzenił się na cały lokal. Na szczęście w mieszkaniu nie było lokatorów i nie było potrzeby ewakuacji sąsiadów. Niestety, w wyniku zdarzenia zginęły zwierzęta - relacjonuje TVP Bydgoszcz.

Pożar w Bydgoszczy! Dym rozprzestrzenił się na całe mieszkanie. Nie żyją zwierzęta

Autor: Pixabay.com
  • W Bydgoszczy doszło do pożaru mieszkania przy ul. Łochowskiego, gdzie interweniowały cztery zastępy straży pożarnej.
  • Ogień wybuchł w jednym z pokoi, a gęsty dym rozprzestrzenił się po całym lokalu, wydostając się na zewnątrz.
  • Mieszkańców nie było w domu, jednak w wyniku zdarzenia zginęły zwierzęta.

Strażacy walczyli z ogniem w Bydgoszczy. Pożar przy Łochowskiego 2

Do pożaru doszło w poniedziałek, 16 lutego we wczesnych godzinach popołudniowych w jednym z mieszkań przy ul. Łochowskiego 2 w Bydgoszczy. Zgłoszenie o zadymieniu lokalu na pierwszym piętrze wpłynęło do straży pożarnej o godz. 13:47.

Jak podaje TVP Bydgoszcz, na miejsce skierowano cztery zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bydgoszczy. Strażacy zastali rozwinięty pożar w jednym z pokoi. Dym rozprzestrzenił się na pozostałe pomieszczenia i wydobywał się przez okno.

W chwili wybuchu pożaru w lokalu nie przebywali mieszkańcy i nie było potrzeby ewakuowania osób z sąsiednich mieszkań. Jak podaje portal, w wyniku zdarzenia niestety zginęły zwierzęta.

