To już ostatnia szansa na imprezę! Kiedy są Ostatki 2026?

Karnawał, czas bali, masek i niekończących się spotkań, lada moment przejdzie do historii. Zgodnie z tradycją, jego finał to Ostatki, czyli ostatnie godziny, w których możemy bez wyrzutów sumienia oddać się tańcom i głośnym rozmowom. Już za chwilę rozpocznie się okres wyciszenia i refleksji.

Ostatni dzwonek! Kiedy dokładnie wypadają Ostatki?

Nie ma już czasu na planowanie – trzeba działać! Jeśli chcesz wykorzystać ostatni moment karnawału, zapamiętaj tę jedną, kluczową datę – wtorek 17 lutego 2026 roku. To właśnie wtedy przypada kulminacja zapustów i oficjalne zakończenie karnawału. To ostatni wieczór, kiedy kluby, bary i domówki będą tętnić życiem. Już dzień później, w Środę Popielcową (18 lutego), rozpocznie się Wielki Post, a czas hucznych zabaw dobiegnie końca.

Tradycja Śledzika – skąd to się wzięło?

Nazwa „Śledzik” nie jest przypadkowa. Ostatki mają swoje korzenie w dawnych obrzędach ludowych, kiedy to przed czterdziestodniowym postem należało „najeść się i napić na zapas”. Organizowano huczne zabawy i maskarady. We wtorek, w ostatni dzień karnawału, na stołach zaczynały pojawiać się już potrawy postne. Najpopularniejszy był właśnie śledź – symbol przejścia do skromniejszego, postnego menu i pożegnania z mięsem oraz tłustymi potrawami.

Co robić w Ostatki? Pomysły na ostatnią chwilę

Myślisz, że jest już za późno na plany? Nic bardziej mylnego! Ostatki to święto spontaniczności. Oto kilka pomysłów na to, jak spędzić jutrzejszy wieczór:

Spontaniczna domówka. Zadzwoń do znajomych i zaproś ich na ostatkowe spotkanie. Niech każdy przyniesie coś do jedzenia (oczywiście ze śledzikiem w roli głównej!) i dobre humory.

Wyjście na miasto. Wiele barów i pubów organizuje specjalne imprezy „śledzikowe". Sprawdź, co dzieje się w Twojej okolicy – z pewnością znajdziesz miejsce, gdzie potańczysz i spotkasz znajomych.

Symboliczny śledzik w gronie najbliższych. Nie musisz organizować hucznej imprezy. Wystarczy spotkanie z najbliższymi przy symbolicznej kolacji, by podtrzymać tradycję i wspólnie pożegnać karnawał.

Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się spędzić jutrzejszy wieczór, jedno jest pewne – to ostatnia taka okazja na długie tygodnie. Karnawał 2026 żegna się z nami, a Ostatki to jego wielki finał. Nie przegap go!

