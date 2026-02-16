Dlaczego 17 lutego? Krótka historia Dnia Kota

Dzień Kota kojarzy się głównie z beztroskim celebrowaniem, jego korzenie sięgają głębiej. W Polsce obchodzimy go od 2006 roku, a inspiracją były podobne inicjatywy z innych krajów, w tym z Włoch, gdzie święto to zainaugurowano już w 1990 roku. Pomysłodawczynią była włoska dziennikarka Claudia Angeletti, która zwróciła się do czytelników magazynu "Tuttogatto" z prośbą o wybranie idealnej daty. Wybór padł na 17 lutego nieprzypadkowo. Luty to miesiąc zodiakalnego Wodnika, symbolizującego wolność i niezależność, cechy, które doskonale oddają kocią naturę. Włosi uważają również liczbę 17 za tajemniczą i pechową, co w połączeniu z tajemniczymi kotami i przesądem o czarnym kocie przebiegającym drogę, uczyniło ten dzień idealnym do celebrowania.

Kocia dominacja w internecie. Memy, które pokochały miliony

Koty od wieków towarzyszą ludziom, od starożytnego Egiptu, gdzie były czczone jako święte zwierzęta, po współczesność, gdzie stały się pełnoprawnymi członkami rodzin. Jednak to internet wyniósł je na zupełnie nowy poziom popularności. Trudno znaleźć osobę, która choć raz nie natknęła się na zabawnego mema z kotem w roli głównej. Ich komiczne miny, nieprzewidywalne zachowania i urocze mruczenie podbiły serca milionów użytkowników na całym świecie.

W sieci znajdziemy niezliczone ilości kocich memów: od tych z zamyślonymi kotami, przez te z mruczkami w absurdalnych sytuacjach, po te, które stały się ikonami popkultury. Bez względu na to, czy są to zdjęcia, gify czy krótkie filmiki, kocie memy mają jedną wspólną cechę – potrafią rozbawić i poprawić humor w mgnieniu oka. W Dzień Kota 2026 internet z pewnością zaleje kolejna fala kreatywnych i zabawnych treści, które po raz kolejny udowodnią, że koty to prawdziwi mistrzowie komedii.

Jak świętować Dzień Kota?

Dzień Kota to doskonała okazja, by okazać swoim czworonożnym przyjaciołom dodatkową porcję uwagi i miłości. Możesz poświęcić im więcej czasu na zabawę, podarować ulubione przysmaki lub nową zabawkę. Jeśli nie masz kota, to święto jest idealnym momentem, aby pomyśleć o adopcji ze schroniska i pomóc potrzebującym zwierzętom. Możesz również wesprzeć lokalne organizacje prozwierzęce lub po prostu podziwiać urocze kocie memy, które z pewnością zaleją twoje kanały społecznościowe!