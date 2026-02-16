Kiedy Światowy Dzień Kota 2026?

Światowy Dzień Kota przypada 17 lutego i z każdym rokiem zyskuje coraz więcej sympatyków. To dzień, który ma przypominać o wyjątkowej więzi między człowiekiem a kotem – zwierzęciem, które często bywa jednocześnie urocze, niezależne i tajemnicze. Święto podkreśla radość z bycia z kotem, ale także wrażliwość na ich potrzeby i problemy, takie jak bezdomność czy odpowiedzialna opieka nad zwierzętami.

W praktyce 17 lutego to okazja, by swojemu pupilowi poświęcić więcej uwagi, spędzić z nim czas i – być może – zadbać o tych, którzy wciąż czekają na dom. Schroniska i organizacje prozwierzęce często organizują w tym dniu akcje adopcyjne i wydarzenia edukacyjne, które mają zachęcić do świadomej opieki nad kotami.

Skąd wzięło się święto? Historia Dnia Kota

Początki Światowego Dnia Kota, obchodzonego 17 lutego, sięgają Włoch, gdzie święto to zainicjowano w 1990 roku. Pomysłodawczynią była włoska dziennikarka Claudia Angeletti, która w magazynie "Tuttogatto" poprosiła czytelników o wybranie odpowiedniej daty. Wybór 17 lutego nie był przypadkowy – luty to miesiąc zodiakalnego Wodnika, a osoby spod tego znaku, podobnie jak koty, są niezależne. Dodatkowo, liczba 17 jest dla Włochów zarówno tajemnicza, jak i pechowa, co miało nawiązywać do tajemniczej natury kotów.

W Polsce obchody Dnia Kota 17 lutego zapoczątkował w 2006 roku Wojciech Albert Kurkowski, felinolog i redaktor naczelny miesięcznika "KOT". Jego inicjatywa miała na celu promowanie pomocy dla bezdomnych kotów pod hasłem "Rasowce – dachowcom".

Dzień Kota na świecie – kilka dat i zwyczajów

Jest także Międzynarodowe Święto Kotów, które przypada 8 sierpnia. Zostało ono ustanowione w 2002 roku przez Międzynarodowy Fundusz na rzecz Dobrostanu Zwierząt, z myślą o promowaniu odpowiedzialnego posiadania kotów na całym świecie.

Z kolei w Japonii Dzień Kota przypada na 22 lutego, co nawiązuje do kociego miauczenia „nyan nyan nyan”. W tym dniu wiele osób stroi swoje koty, dzieli się zdjęciami w mediach społecznościowych i organizuje lokalne wydarzenia. W Rosji natomiast Dzień Kota obchodzony jest 1 marca – często z wydarzeniami promującymi różnorodność kocich ras i prezentacjami na temat opieki nad zwierzętami.

Jak możesz uczcić Dzień Kota?

Jest wiele sposobów, aby uczcić Dzień Kota, niezależnie od tego, czy masz własnego pupila, czy po prostu kochasz te zwierzęta:

Rozpieszczaj swojego kota: Zafunduj mu nową zabawkę, ulubiony przysmak, a może dodatkową porcję pieszczot i zabawy.

Wspieraj lokalne schroniska: Dzień Kota to doskonały moment, aby wesprzeć organizacje pomagające bezdomnym kotom. Możesz przekazać darowiznę, podarować karmę lub akcesoria, a nawet zgłosić się na wolontariusza.

Rozważ adopcję: Jeśli myślisz o powiększeniu rodziny o futrzanego członka, odwiedź lokalne schronisko. Wiele kotów czeka tam na kochający dom.

Edukuj innych: Dziel się informacjami o odpowiedzialnej opiece nad kotami i promowaniu adopcji.

Dziel się miłością do kotów w mediach społecznościowych: Opublikuj zdjęcie swojego kota, używając hasztagów takich jak #DzienKota czy #KochamKoty.

Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się świętować, Dzień Kota to wspaniała okazja, aby docenić te niezwykłe stworzenia, które wzbogacają nasze życie.

