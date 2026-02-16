Wyciśnij na deskę sedesową i przetrzyj ściereczką. Żółte osady i kamień znikną, a deska sedesowa znów będzie biała. Wybielanie deski sedesowej

Deska sedesowa to siedlisko bakterii, które często pomijamy podczas sprzątania, co prowadzi do żółtych plam i osadów.

Zwykłe szorowanie często nie wystarcza, aby usunąć trudne zabrudzenia, zwłaszcza te spowodowane twardą wodą.

Wypróbuj domowe sposoby: pasta do zębów z kwaskiem cytrynowym lub moczenie w wybielaczu, aby przywrócić jej biel.

Odkryj, jak łatwo pozbyć się nieestetycznych osadów i sprawić, by deska sedesowa wyglądała jak nowa!

Wyciśnij to na deskę sedesową. W ten sposób doczyścisz ją z żółtych plam i osadów

Deska sedesowa to element muszli klozetowej, o którym często zapomina się podczas czyszczenia. To spory błąd ponieważ na desce sedesowej zbiera się tak samo dużo bakterii i zarazków, co w samej toalecie, a dodatkowo jest ona dotykana dłońmi. Zdarza się, że z czasem deska sedesowa żółknie i pokrywa się osadami i zaciekami. To trudne do usunięcia zabrudzenia, za które najczęściej odpowiada woda. Jeżeli szorujesz deskę sedesową, a ona nadal pozostaje brudna to znak, że warto przetestować domowe sposoby. Na pożółkłe zabrudzenia na desce sedesowej polecana jest pasta do zębów. Kup najtańszą pastę do zębów i wetrzyj ją w deskę sedesową. Odczekaj kilkanaście minut, a następnie dokładnie wyszoruj. Aby działanie było jeszcze lepsze możesz wymieszać pastę do zębów z niewielką ilością kwasku cytrynowego. Pasta do zębów dzięki swojej formule delikatnie doczyszcza trudne zabrudzenia, a przy tym pozostaje bezpieczna dla czyszczonych powierzchni. Dodatek kwasku cytrynowego potęguje jej działanie i usuwa zaschnięty kamień.

Rozmontuj i namocz w tym deskę sedesową. Będzie biała, jak ze sklepu

Na duże zabrudzenia rewelacyjnie sprawdzi się wybielacz do prania. To silny środek, który sprawi, że deska sedesowa znów będzie biała. Pamiętaj jednak, że wybielacz jest żrący i należy nosić rękawiczki podczas jego użytkowania. Do wanny nalej tyle samo wody, co wybielacza. Deskę sedesową zdejmij z muszli klozetowej i zamocz w roztworze na 20 minut. Nie należy robić tego dłużej ponieważ wybielacz może zniszczyć i odbarwić powierzchnię deski sedesowej. Po tym czasie dokładnie wypłucz deskę i ponownie zamontuj ją na toalecie. Wybielacz przywróci desce sedesowej biały kolor i będzie jak nowa. Pamiętaj jednak, aby nigdy nie wlewać wybielacza do spłuczki. Pozostawiony na dług czas może odbarwić i spowodować uszkodzenia na powierzchni.