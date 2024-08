Przetarłam tym deskę sedesową i nie wierzyłam. Żółte plamy i zacieki zniknęły. Sposób na czyszczenie deski sedesowej za 5 zł

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak spryskać rośliny, aby pozbyć się mszyc? Wszyscy robią to źle, przez co szkodniki ucztują w najlepsze. Jak stosować opryski na mszyce?

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle i możemy zepsuć urządzenie. Czyszczenie pralki octem

Czyszczenie deski sedesowej nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Powierzchnia deski sedesowej ma to do siebie, że zabrudzenia niemalże się w nią wżerają i ich usunięcie nie jest proste. W Polsce deski sedesowe wykonywane najczęściej są z stali nierdzewnej, plastiku oraz polipropylenu. Wraz z użytkowaniem na desce sedesowej mogą pojawiać się plamy i żółte zacieki? Jak sobie z nimi radzić?

Wymieszaj ze sobą te 2 składniki i wetrzyj w deskę sedesową. W 30 minut będzie jak nowa

Wiele osób deskę sedesową czyści tymi samymi detergentami, co całą toaletę. Niestety nie zawsze radzą one sobie z tego rodzaju zabrudzeniami. W przypadku czyszczenie deski sedesowej lepiej jest sięgnąć po inne sposoby. Potrzebne są środki, które dokładnie wyczyszczą deskę, ale będą bezpieczne dla jej powierzchni. Taką metodą jest ten domowy sposób. Potrzebujesz jedynie past do zębów. Najlepiej sprawdzi się najtańsza, biała pasta do zębów. Unikaj czarnych past do zębów z dodatkiem węgla. Drugą rzeczą, jakiej potrzebujesz jest kwasek cytrynowy. Wymieszaj ze sobą pastę do zębów i kwasek cytrynowy. Tak przygotowaną mieszankę nałóż na największe zabrudzenia i zostaw na około 30 minut. Po tym czasie dokładnie wyszoruj cała deskę sedesową. Na koniec wytrzyj ją do sucha. Kwasek cytrynowy świetnie usuwa żółte plamy i zacieki. Posiada także właściwości wybielające, dzięki którym deska sedesowa będzie wyglądała jak nowa. Również pasa do zębów świetnie radzi sobie z zabrudzeniami na tego rodzaju powierzchniach. Takie połączeni to prawdziwe wybawienie podczas czyszczenia toalety.

QUIZ. Czy pokonasz swoją babcię. Tylko doświadczone kobiety zgarną maksymalną liczbę punków Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Czy podczas sprzątania można łączyć ze sobą ocet i sodą oczyszczoną? Tak, to przecież najlepsze połączenie Nie, traci się wtedy właściwości zarówno sody, jak i octu Dalej