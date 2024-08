W Holandii poznałam sposób na szybkie czyszczenie szuflady pralki. Wystarczy, że zanurzysz gąbkę w tym płynie. Usuwa osady i neutralizuje brzydki zapach

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Zazwyczaj, gdy mówimy o czyszczeniu pralki to myślimy o umyciu bębna. To tam zbierają się resztki wody, które z czasem zamieniają się w kamień i osad. Wilgoć sprzyja namnażaniu się bakterii i zarazków, które wydzielają brzydkie zapachy. Nie inaczej jest w przypadku komory na proszek do prania i płyn do płukania. Wiele osób, podczas czyszczenia pralki, zapomina o szufladzie. To także bardzo ważne miejsce, które należy regularnie czyścić.

W komorze na detergenty zbierają się resztki płynów do prania i płukania. Zwłaszcza ten drugi z uwagi na swoją kleistą konsystencja osiada na plastikowych elementach szuflady. Z czasem może pojawić się w niej nawet pleśń i zarazki, które będą przenikały do prania.

Znajoma z Holandii podzieliła się ze mną swoim szybkim sposobem na czyszczenie szuflady pralki. W jej rodzinie wszyscy tak robią. Wystarczy, że przygotujesz 2 gąbki do mycia. Zanurz je w roztworze octu spirytusowego i wody. Nasączone octem gąbki włoży do szuflady i odczekaj około 15 minut. Po tym czasie dokładnie przetrzyj wszystkie zakamarki w komorze. Ocet świetnie sprawdza się jako preparat biobójczy, które usuwa wszystkie zarazki. Doczyszcza także resztki płynów i odkaża całą powierzchnię. Ma działanie odświeżające i redukujące zabrudzenia. Komorę na detergenty w pralce należy regularnie czyścić. Aby nie osadzały się w niej bakterie i zarazki rób to przynajmniej raz w miesiącu. Dzięki temu Twoja pralka będzie lepiej prała.

