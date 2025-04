Stymulujący nawóz do hortensji na grube korzenie i duże kwiaty. Wylej to wokół krzewu, a hortensja obrodzi kwiatami i będzie pancernie odporna na choroby

Zasady pielęgnacji hortensji, dzięki którym krzew będzie pięknie rósł i bujnie kwitł

Hortensje to prawdziwe królowe polskich ogrodów. W naszym kraju najczęściej uprawia się hortensje ogrodowe lub bukietowe. Obie te odmiany doskonale radzą sobie w naszym warunkach atmosferycznych i nie mają wygórowanych wymagań pielęgnacyjnych. Hortensje najlepiej rosną w próchniczej, przepuszczalnej glebie o lekko kwaśnym pH 4,5–6,0. Krzewy hortensji warto podszczypywać torfem lub trocinami z iglaków, które stopniowo będą zakwaszały ziemię. Hortensje źle znoszą susze i należy je regularnie podlewać. Pamiętaj jednak, by wokół krzewów nie powstawały kałuże. Nadmiar wody może przyczynić się do gnicia korzeni. Rozsypany torf może stanowić świetną warstwę kumulującą wodę i zachowująca wilgotność w glebie. Zdarza się, że krzewy hortensji chorują, a najczęściej występującymi chorobami są: mączniak prawdziwy (biały osad na liściach), chloroza (odbarwianie się liści) oraz szara pleśń. Aby ograniczyć ryzyko pojawienia si chorób oraz wzmocnić cały krzew stosuje się nawozy. Dostarczają one potrzebnych substancji odżywczych, stymulują procesy wzrostu oraz poprawiają kwitnienie. Hortensje należy nawozić od wczesnej wiosny, aż do późnej jesieni. Pamiętaj jednak, by pod koniec sierpnia zrezygnować z nawozów zawierających azot. Będzie on niepotrzebne wydłużał procesy wegetacji i sprawi, że roślina może nie przygotować się na okres zimowy.

Domowy nawóz, który wzmocni korzenie i poprawi kwitnienie hortensji

Dobrym sposobem na wiosenne nawożenie hortensji jest odżywka z płatków owsianych. Ten niecodzienny nawóz dostarczy roślinom wiele cennych składników. Płatki owsiane zawierają potas, fosfor oraz azot. Dodatkowo pozytywnie wpływają na strukturę gleby i zwiększają jej możliwości magazynowania wody. Aby przygotować odżywkę do hortensji należy dokładnie zmielić 1 łyżkę płatków owsianych i zalać je 1 l wody. Do takiej mieszanki trzeba dodać niewielką ilość biohumusu i całość zostawić zostawić na noc. Po tym czasie nawóz do hortensji jest gotowy. Podlewaj tym krzewy raz w tygodniu. Tego rodzaju odżywkę możesz stosować przez cały sezon kwitnienia, aż do jesieni. Pamiętaj, by na przełomie września i października ograniczyć nawożenie, aby pozwolić się roślinom przygotować na sezonu odpoczynku.