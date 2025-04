W suchy kwietniowy dzień robię to z krzewami hortensji, aby zakwitły jak w tajemniczym ogrodzie. Prosty zabieg pobudzi kwitnienie latem. Pielęgnacja hortensji wiosną

Nawóz do pomidorów i ogórków babcia szykuje już w kwietniu. Mikstura na obfite zbiory jest dobra także do podlewania kwiatów

Hortensje to jedne z najpiękniejszych krzewów ozdobnych, które zachwycają w wielu polskich ogrodach. Aby co roku cieszyć się ich obfitym kwitnieniem, kluczowe jest odpowiednie przycinanie. Wiosna to idealny czas na ten zabieg, ale ważne jest, aby wiedzieć, jak i kiedy to robić, ponieważ różne gatunki hortensji wymagają odmiennego podejścia. Kiedy powinno się przycinać hortensje? Najlepszy czas na wiosenne cięcie hortensji to okres już po ustąpieniu przymrozków, czyli zazwyczaj jest to przełom marca i kwietnia. Jednak warto obserwować pogodę i dostosować termin do panujących obecnie warunków. Dlatego ja od lat wykonuję ten ważny zabieg w suchy kwietniowy dzień. Wówczas ryzyko przymrozków jest naprawdę niewielkie, a krzewy hortensji jeszcze nie zdążą wypuścić świeżych pędów. Jak prawidłowo przycinać hortensje w ogrodzie, aby im nie zaszkodzić i jednocześnie pobudzić do gęstego kwitnienia?

Przycinanie hortensji wiosną. Jak wykonać prawidłowo ten zabieg?

Przycinanie hortensji jest uzależnione od odmiany krzewu. Jednak w każdym przypadku ważne jest, by usunąć jedynie suche kwiatostany i pędy. W przypadku hortensji bukietowej usuwamy przekwitłe kwiatostany. Pędy tniemy na 2/3 długości. Podobnie przycinamy hortensję krzewiastą – tniemy wszystkie pędy na wysokości 25 cm od ziemi. Hortensja kosmata i pnąca nie wymagają przycinania. Wiosną wystarczy usunąć suche lub uszkodzone gałązki. Do przycinania hortensji używamy ostrych i czystych sekatorów. Tępe narzędzia mogą uszkodzić pędy i zwiększyć ryzyko infekcji. Cięcie wykonujemy pod kątem. Po przycięciu hortensji warto zasilić ją nawozem przeznaczonym dla hortensji, aby dostarczyć jej niezbędnych składników odżywczych do wzrostu i kwitnienia.