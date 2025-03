Odkąd nauczyłam się podlewać tym hortensje, rosną jak szalone. Olbrzymie kwiaty zdobią każdy pęd. Kwietniowy nawóz do hortensji, który podwoi kwitnienie jeszcze w tym sezonie

Dlaczego hortensja nie kwitnie?

Hortensje to duże i efektowne krzewy, który nie wymagają profesjonalnej pielęgnacji. W zależności od gatunku hortensje kwitną od czerwca aż do późnej jesieni. Warto wiedzieć, że kwiaty hortensji ogrodowej kwitną na ubiegłorocznych pędach, a pąki kwiatowe zawiązują się już jesienią. Taka hortensja jeżeli przemarznie nie zakwitnie w kolejnym sezonie. Krzewy te można sadzić praktycznie przez cały sezon wegetacji - od wczesnej wiosny aż do jesieni. Ogrodnicy wskazują jednak, by unikać sadzenia hortensji późną jesienią. W takim przypadku roślina może nie zdążyć się zakorzenić.

Hortensje najlepiej rosną na półcienistych stanowiskach z rozproszonym światłem. Bezpośrednie promienie słoneczne mogą popalić liście. Krzewy te nie lubią wiatru. ale potrzebują dużej ilości wody. Hortensje mają spore wymaganie glebowe. Najlepiej rosną na żyznych, przepuszczalnych, wilgotnych podłożach o kwaśnym pH. Co ciekawe, hortensja bukietowa ma mniejsze wymagania niż hortensja ogrodowa i dobrze będzie rosnąć na podłożu o nieco mniej kwaśnym pH od 6 do 7.

Bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest nawożenie hortensji. Wiosną zaleca się stosowanie nawozów o przedłużonym działaniu, które stopniowo będą uwalniały substancje odżywcze do gleby. Odżywki do hortensji powinny zawierać fosfor oraz potas. Składniki te biorą bezpośrednio udział we wzrostach rośliny oraz procesach kwitnienia. Wiosną można stosować także nawozy azotowe, które w niewielkim stopniu zakwaszają glebę i przedłużaj procesy kwitnienia. Nie zaleca się stosowania azotu jesienią ponieważ może on sprawić, że roślina nie zdąży się przygotować do nadchodzącej zimy.

Wiosną robię taka odżywkę do hortensji. Krzew rośnie po niej jak szalony

Jednym z najskuteczniejszych, domowych sposobów na odżywienie hortensji są drożdże piekarskie. Zawierają one duże ilości potasu, fosforu oraz azotu. Dziadek pokazał mi, jak przygotować odżywkę do hortensji z drożdży piekarskich. Wystarczy pokruszyć 1 opakowanie drożdży, dodać 1 szklankę cukru oraz zalać to 10 litrami wody. Całość wymieszać i odstawić na kilka godzin. Po tym czasie ponownie należy dodać wody i odstawić na tydzień w ciemne miejsce. Po tym czasie nawóz jest gotowy do użycia. Należy do rozcieńczać z wodą w proporcjach 1:10 i stosować najpóźniej do września. Odżywka z drożdży piekarskich poprawi kwitnienie i sprawi, że będzie ona bardziej intensywne. Kuliste kwiaty będą większe i bardziej okazałe. Dodatkowo drożdże wspomogą procesy wzrostu oraz wzmocnią cały krzew.