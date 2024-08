Podlewam tym brązowiejące hortensje. Witaminowa odżywka sprawia, że znów pięknie kwitną. Domowy nawóz do hortensji

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak spryskać rośliny, aby pozbyć się mszyc? Wszyscy robią to źle, przez co szkodniki ucztują w najlepsze. Jak stosować opryski na mszyce?

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle i możemy zepsuć urządzenie. Czyszczenie pralki octem

Podlewam tym brązowiejące hortensje. Witaminowa odżywka sprawia, że znów pięknie kwitną

Hortensje to jedne z najbardziej zjawiskowych, a co za tym idzie ulubionych roślin ogrodowych wśród Polaków. Soczyście zielone liście, ogromne kwiaty w rozmaitych kolorach od bieli, przez róż i niebieski aż do zieleni, latem zdobią ogrody, balkony i tarasy. Niestety hortensji tak jak i zresztą większość kwiatów ogrodowych, nie służy susza, upał i mocne słońce. Z racji, że ostatnie tygodnie w Polsce były prawdziwie letnie, wiele osób może zauważyć, że ich hortensje zaczęły brązowieć. I wówczas pojawia się pytanie: czy można odratować marniejące hortensje i sprawić, że znowu pięknie zakwitną? Odpowiedź brzmi: oczywiście, że tak. Wystarczy szybko przygotować witaminową odżywkę dla roślin ogrodowych i podlać nią swoje kwiaty. Warto także zastosować ten nawóz jako oprysk i delikatnie spryskać nią roślinę. Jak przygotować nawóz do marniejących hortensji?

Domowy nawóz do marniejących hortensji

Domowy nawóz do brązowiejących hortensji przygotujesz ze skórek po ogórkach. Obierz 1 kg ogórków i obierki wrzuć do dużego słoja. Zalej je 1 litrem przefiltrowanej wody i zamieszaj drewnianą łyżką. Zakręć słoik i odstaw w chłodne, zacienione miejsce na 5 dni. Po tym czasie przecedź skórki, a wodą podlej i spryskaj spodnią cześć liści hortensji. Momentalnie odżyje i znów zakwitnie.

Jak dbać o hortensję?

Jeśli zauważyłaś, że twoja hortensja zmarniała i jej kwiaty zaczynają przybierać brązowy kolor, to oprócz wyżej opisanej odżywki zastosuj kilka zabiegów pielęgnacyjnych, który przywróci roślinie piękny wygląd. Oto one:

powoli uzupełniaj niedobory wody - podawaj regularnie, dość często niewielkie ilości wody, stopniowo zwiększając dawkowanie;

usuń zbrązowiałe i suche pędy;

usuń żółknące liście oraz kwiatostany na pędach zdrowych;