Jak rozmnożyć hortensje? Sprawdzony sposób na szpaler kwiatów. Będzię zjawiskowo

Hortensje zdobią ogrody i balkony od lata do później jesieni. Okazale kwitną i wyróżniają się kolorami czyniąc ogród bajkowym. Jeśli chcemy, by w kolejnym sezonie w naszym otoczeniu było znacznie więcej tych kwiatów, możemy je samodzielnie rozmnożyć. Najprostszym i najpewniejszym sposobem jest wykorzystanie sadzonek wierzchołkowych. Jak i kiedy je przygotować?

Jak rozmnożyć hortensje?

Hortensje dobrze rosną z sadzonek wierzchołkowych. To też najprostszy sposób na, to jak rozmnożyć kwiaty, które zdobią ogrody i tarasy. Sadzonki najlepiej przygotować w czerwcu lub lipcu. Wykorzystujemy do tego tegoroczne wierzchołki pędów z 4 listkami (bez kwiatów). Wycinamy gałązkę o długości około około 15 centymetrów. Usuwamy dwa dolne liście, ścinamy także wierzchołek. Następnie końce sadzonek zanurzamy w ukorzeniaczu. Następnie wsadzamy po kilka gałązek do płytkiej donicy wypełnionej ziemią do rozmnażania roślin obficie podlewamy. Donice przykrywamy perforowaną folią. W ten sposób zabezpieczymy rośliny przed wysychaniem. Gotowe sadzonki układamy w jasnym i ciepłym pomieszczeniu. Powinny ukorzenić się w ciągu 2-3 tygodni. W tm czasie trzeba im zapewnić stale wilgotne podłoże i powietrze – jeśli zwiędną lub wyschną będą do wyrzucenia. Ukorzenione sadzonki przesadzamy do doniczek, w których pozostaną do wiosny. Po przymrozkach można je wsadzić do ogrodu.

Rozmnażanie hortensji. Szczepienie na pniu

Hortensja zaszczepiona na pniu może być najpiękniejszą ozdobą ogrodu. Jednak taki zabieg nie należy do najłatwiejszych. Szczepienie hortensji polega na połączeniu pędu krzewu – zrazka z podkładką, którą jest inny mocny pęd na rosnącym drzewie. Cięcie musi być ostre i precyzyjne. Warunkiem powodzenia tego zabiegu jest jak najdokładniejsze dopasowanie ścięć zraza i podkładki oraz duża powierzchnia przylegania drewna, miazgi i kory do siebie. Im większa powierzchnia styku, tym większa szansa powodzenia. Po połączeniu zraza z podkładką miejsce szczepienia trzeba mocno obwiązać tasiemką i zabezpieczyć przed utratą wody. Można to zrobić smarując woskiem. Trzeba tylko pamiętać, by wosk nie dostał się pomiędzy szczepione tkanki. Taki zabieg przeprowadza się wiosną. Świeżo zaszczepione drzewa nie powinny być narażone na długotrwałe mrozy.

