Te kwiaty w ogrodzie i na balkonie wyglądają bajecznie. Ale uwaga! Według przesądów posadzone przed domem wysysają szczęście

To jedne z tych kwiatów, które kwitną całe lato w dodatku posadzone wokół domu lub na balkonie potrafią być największą ozdobą. Hortensje są bardzo popularne wśród Polaków. Szczególnym upodobaniem cieszą się niebieskie kwiaty. Co ciekawe według przesądów, rośliny w tym kolorze przynoszą pecha. Nie brakuje także podań o tym, że są to kwiaty ochronne używane do tworzenia talizmanów.