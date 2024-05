Putin pokazał się na mszy! Widok jego twarzy może zdziwić. Co się stało?

Putin obecny podczas rozpoczętej o północy mszy z okazji prawosławnej Wielkanocy. Rosyjski dyktator wyglądał na przybitego

Władimir Putin rzadko pojawia się publicznie, a kiedy już to robi, przez media przetacza się fala plotek o tym, że rosyjski prezydent bywa zastępowany przez co najmniej jednego sobowtóra. Czy tym razem w prawosławnej świątyni widzieliśmy prawdziwego Putina? Zapewne niektórzy będą w to powątpiewać. A jeszcze inni, jak komentujący to wydarzenie dziennikarze Daily Mail, zauważają po prostu, że Putin był do siebie niepodobny, ale pod względem nastroju. Zazwyczaj okazujący pewność siebie i robiący dobrą minę nawet do złej gry dyktator podczas rozpoczętej o północy mszy z okazji prawosławnej Wielkanocy wydawał się smutny, zmęczony i przybity.

Strona ukraińska podała, że od początku inwazji zginęło aż 450 tysięcy rosyjskich żołnierzy i obecnie traci ich na froncie nawet tysiąc dziennie

Trzymał czerwoną świecę, stojąc obok mera Moskwy Siergieja Sobianina, potem wymieniał się z nim i z patriarchą Kiryłem podarunkami świątecznymi, ale wyraźnie coś go trapiło. Zapewne mogło mieć to związek z wojną na Ukrainie. Niedawno strona ukraińska podała, że od początku inwazji zginęło aż 450 tysięcy rosyjskich żołnierzy i obecnie traci ich na froncie nawet tysiąc dziennie. Oficjalnie Rosja nie podaje takich danych. Patriarcha Cyryl, znany z politykowania, wychwalania Putina i usprawiedliwiania zbrodni, tym razem także był bardziej powściągliwy. Życzył „błogosławieństwa Bożego nad Rosją”, potem wymieniał się świątecznymi prezentami z Putinem.

Sonda Wierzysz w to, że Putina często zastępuje sobowtór? Nie, to kompletna bzdura Uważam, że wszystko na to wskazuje Może tak być, kto wie

☦️🇷🇺 President Putin & thousands of Russian Orthodox Christians gather at Cathedral of Christ the Savior in Moscow for Easter. pic.twitter.com/DIyLooXFuc— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) May 4, 2024

Is Putin cracking under the pressure of his barbaric war? Russian tyrant seems withdrawn as he makes a rare public appearance at Orthodox Easter mass - after a week of losing 1,000 men a day in Ukraine https://t.co/9yhwcXggbg #news— 15 Minute News (@15MinuteNews) May 5, 2024

