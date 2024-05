Plotki o sławnej parze to prawda?! "Postanowił to zakończyć, już się wyprowadził"

Plotki o rozwodzie Jennifer Lopez i Bena Afflecka po niespełna dwóch latach od ślubu! Podobno to Ben rzucił Jennifer!

Dramatyczne doniesienia z wielkiego świata! Po salonach krążą plotki o nadciągającym podobno wielkimi krokami rozwodzie Jennifer Lopez i Bena Afflecka po niespełna dwóch latach od ślubu. Już wcześniej plotkowano o kryzysie, paparazzi nie raz pokazywali zdjęcia Afflecka z byłą żoną Jennifer Garner, na których eks małżonkowie wydawali się zdecydowanie zaprzyjaźnieni. Mówiono też o niechęci aktora do blichtru i social mediów, w których z kolei lubuje się J. Lo. Magazyn "In Touch" twierdzi, powołując sie na anonimowego informatora, że Ben Affleck wyprowadził się z domu, w którym wił miłosne gniazdko z Jennifer Lopez. „Zmierzają do rozwodu – i chociaż raz [Ben] nie jest winien!” - twierdzi zagadkowy rozwodowy sygnalista. „Postanowił to zakończyć. Teraz skupia się na pracy i dzieciach. Ben już się wyprowadził i prawdopodobnie będą musieli sprzedać wymarzony dom, którego szukali przez dwa lata. Nigdy nie przestaną się kochać, ale ona nie może go kontrolować, a on nie może jej zmienić. Niemożliwe, żeby to trwało. Czekali prawie dwie dekady, żeby znów być razem, ale ostatecznie nie udało im się. Oboje powiedzieli, że dojrzeli i wyciągnęli wnioski ze swoich błędów, ale niektóre z większych problemów, które ich rozdzieliły za pierwszym razem, pozostały takie same” - mówi dla "In Touch" znajomy pary.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

Sonda Czy małżeństwo Jennifer Lopez i Bena Afflecka przetrwa? Tak Nie Nie mam zdania

As per some reports, #BenAffleck and #JenniferLopez have parted ways and are headed for a divorce. pic.twitter.com/yAZ76tVj34— Filmfare (@filmfare) May 17, 2024

QUIZ. Czy jesteś w związku z narcyzem? Dziesięć kluczowych pytań i tylko szczere odpowiedzi! Pytanie 1 z 10 Jak wyglądały początki Waszego związku? Kompletne szaleństwo! Wyznania miłości i oszłamiające komplementy pojawiły się niemal od razu Było bardzo romantycznie, miło to wspominam Nie było fajerwerków i wielkich uniesień, ale z czasem uczucie stało się z obu stron bardziej intensywne Dalej