Mąż Jennifer Lopez obściskiwał się z byłą! Reakcja gwiazdy szokuje

Ben Affleck znów przyłapany na czułościach z byłą żoną. Reakcja Jennifer Lopez może bardzo zaskoczyć! Zobacz, co zrobiła

Gesty czułe, ale tylko przyjacielskie, a może coś więcej? Plotki o małżeństwie Bena Afflecka i Jennifer Lopez narastają. Powód? Gwiazdor już drugi raz został przyłapany przez paparazzich na bardzo przyjaznych gestach wobec byłej żony Jennifer Garner (51 l.). Ben Affleck i jego eks najpierw przytulali się we Florencji, a teraz gwiazdor z błogim uśmiechem kładł głowę na ramieniu swojej eks w samochodzie w Los Angeles. Trzeba przyznać, że za każdym razem towarzyszyło im co najmniej jedno spośród trójki ich wspólnych dzieci, ale może to jednak jakieś niepokojące dla J.Lo sygnały? Jak pamiętają fani Jennifer Lopez, gwiazda mocno reaguje na wszelkie zdrady i nie daje sobie w kaszę dmuchać. Przed powrotem do Afflecka zerwała zaręczyny z A-Rodem po fali plotek o jego skoku w bok z pewną telewizyjną gwiazdką. A teraz? Para pojawiła się razem na targu w LA. J.Lo i Ben Affleck szli przytuleni, ale z nietęgimi minami. Przypomnijmy, że Ben Affleck i Jennifer Garner pobrali się w 2005 roku, po 10 latach ich związek dobiegł końca, a w 2018 roku oficjalnie się rozwiedli. W zeszłym roku Affleck wziął ślub z Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

Jennifer Lopez gets handsy with hubby Ben Affleck on Sunday outing in LA... after his affectionate moment with ex Jennifer Garner https://t.co/OeQUqRXq6E pic.twitter.com/cb7HxQUf4X— Daily Mail US (@DailyMail) September 18, 2023

Ben Affleck and Jennifer Garner in Los Angeles. pic.twitter.com/2UPIeADB6t— @21metgala (@21metgala) September 18, 2023

