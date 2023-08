Ben Affleck w objęciach byłej żony! Jennifer Lopez się wścieknie?!

Ben Affleck spotkał się z byłą żoną i dziećmi. Nie szczędził czułości również Jennifer Garner

Kto by pomyślał, że tych dwoje rozwiodło się w atmosferze skandalu pięć lat temu? Jennifer Lopez chyba nie będzie zadowolona, kiedy zobaczy najnowsze zdjęcia swojego męża i jego byłej żony. Wścibscy paparazzi przyłapali we Florencji Bena Afflecka na czułych uściskach z jego eks. Aktor spotkał się we Włoszech z Jennifer Garner i trójką swoich dzieci, Violet (17 l.), Seraphiną (14 l.) i Samuelem (11 l.). Był wyraźnie rozpromieniony. Ściskał czule nie tylko dzieci, ale także Jennifer Garner. Para wyraźnie cieszyła się na swój widok, żartom i przekomarzaniom nie było końca! Czy to tylko przyjaźń? Ben Affleck i Jennifer Garner pobrali się w 2005 roku. Po 10 latach ich związek dobiegł końca, po trzech kolejnych oficjalnie się rozwiedli. W zeszłym roku Affleck wziął ślub z Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

