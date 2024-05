i Autor: Boston Public School, Boston Police

Nabrała... prawie wszystkich

32-latka udawała 13-latkę! Chodziła do trzech szkół

Dorosła kobieta latami udawała nastolatkę i nabrała całe rzesze innych dorosłych... ale nie wszystkich nastolatków. Shelby Hewitt (32 l.) oszukała trzy szkoły średnie, do których kolejno się pozapisywała, namówiła nawet poznanych w ośrodku terapeutycznym psychologów do tego, by zostali jej opiekunami. Po co było jej to wszystko?