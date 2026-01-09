Angielski otacza nas zewsząd – w filmach, muzyce, internecie, a nawet w codziennych rozmowach. Wydaje Ci się, że świetnie sobie radzisz i rozumiesz większość słów? A może dopiero zaczynasz swoją przygodę z tym językiem i chcesz sprawdzić, ile już potrafisz? Przygotowaliśmy szybki test, który zaskoczy nawet tych, którzy uważają się za prawdziwych ekspertów! Kilka prostych pytań, a odpowiedź na nie może okazać się kluczem do odkrycia, jak dobrze naprawdę znasz angielski. Gotowi na językowe wyzwanie?

Zaskakujące znaczenia i językowe niuanse. Ile punktów zdobędziesz?

Niektóre angielskie słowa brzmią znajomo, ale ich prawdziwe znaczenie potrafi zaskoczyć. Inne są tak powszechne, że aż trudno uwierzyć, że można je pomylić. Ten quiz to doskonała okazja, by przetestować swoją intuicję językową i poszerzyć słownictwo w nieoczekiwany sposób. Nie obawiaj się błędów – to najlepsza droga do nauki! Pamiętaj, że liczy się dobra zabawa i chęć poznawania języka. Ile z tych podchwytliwych pytań uda Ci się rozwiązać poprawnie? Czas start!

QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Szybki test językowy Pytanie 1 z 10 Parsley to... burak szczypiorek pietruszka Następne pytanie

