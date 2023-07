Opóźnia starzenie się skóry i chroni przed chorobami. To najważniejszy kosmetyki, jakie musisz mieć

Nowotwory skóry to w Polsce wciąż bardzo poważny problem. Według najnowszych danych Krajowego Rejestru Nowotworów, na czerniaka w 2020 r. zachorowało blisko 3 300 osób, a u prawie 10 800 zdiagnozowano inne nowotwory złośliwe skóry, w tym raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego1. Eksperci biją na alarm: liczby te w rzeczywistości mogą być jeszcze wyższe, pacjentów przybywa, chorują coraz młodsze osoby, a świadomość problemu i możliwych form profilaktyki jest wciąż bardzo niska.

- Główną przyczyną wszystkich nowotworów złośliwych skóry jest nadmierna ekspozycja na słońce, tzw. kąpiele słoneczne, zwłaszcza gdy powodują oparzenia i powstawanie pęcherzy. Promienie ultrafioletowe (UV) uszkadzają materiał genetyczny (DNA, kwas deoksyrybonukleinowy) w skórze, powodując tworzenie się nieprawidłowych komórek. Wszyscy jesteśmy narażeni na zachorowanie, a w szczególności osoby o jasnej karnacji, niestosujące żadnej formy ochrony przed szkodliwym promieniowaniem. Należy pamiętać, że choć słońce przyczynia się do wytwarzania przez organizm witaminy D, to nadal nadmierna ekspozycja na słońce, szczególnie w godzinach 11:00 – 16:00, jest szkodliwa – alarmuje Szymon Bubiłek, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma.

Wśród nowotworów skóry wyróżnia się: zmiany barwnikowe (to głównie czerniak) oraz zmiany niebarwnikowe (rak podstawnokomórkowy, kolczystokomórkowy, rak z komórek Merkla). Nowotwory skóry wcześnie wykryte mogą być całkowicie wyleczalne ale do tego niezbędna jest znajomość i przestrzeganie zasad profilaktyki zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. A do ochrony przed słońcem należy wybierać sprawdzone i bezpieczne produkty, spełniające najwyższe standardy.

Zobacz także: Możesz wyglądać jak Margot Robbie w Barbie. Tutaj kupisz ubrania inspirowane filmem i popularnymi serialami

Marka SENSUM MARE wprowadza właśnie na rynek innowacyjną emulsję ochronną SPF 50+ o formule lekkiego kremu ALGODROPS SATIN, przeznaczoną do codziennej ochrony skóry twarzy przed promieniowaniem słonecznym UVA i UVB, światłem niebieskim i podczerwonym, zanieczyszczeniami miejskimi oraz przed fotostarzeniem. Co wyróżnia kosmetyki SPF 50+ SENSUM MARE? Dlaczego opracowana przez firmę formuła zapewnia tak dobrą ochronę?

– Kremowa emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu ALGODROPS SATIN z efektem satynowego wykończenia i wysokim filtrem SPF 50+ to produkt będący połączeniem pielęgnacyjnych właściwości lekkiego kremu do twarzy z kompleksową, wysoką ochroną. ALGODROPS SATIN zawiera aż cztery filtry: ATINOSORB M, TINOSORB S, UVINUL A PLUS, UVINUL T150 – które zostały opracowane w oparciu o technologię mikrocząsteczek organicznych, dzięki czemu działają zarówno jako mikropigment jak i organiczny pochłaniacz promieniowania UV. – podkreśla Łukasz Kołodziejek, współwłaściciel marki SENSUM MARE. - Kremowa, lekka formuła nie obciąża skóry, dzięki czemu to doskonały wybór dla każdego typu skóry, ze wskazaniem dla cer tłustych i mieszanych, z tendencją do świecenia. Doskonale sprawdzi się przy cerach ze skłonnością do powstawania przebarwień oraz po zabiegach kosmetycznych.

Marka SENSUM MARE nie tylko dba o pielęgnację oraz ochronę skóry swoich Klientów, tworząc skuteczne kosmetyki, ale także angażuje się w sprawy istotne społecznie. Dlatego premierze nowego produktu towarzyszy rozpoczynająca się kampania edukacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki nowotworów skóry oraz konieczności stosowania filtrów SPF przez cały rok, niezależnie od pogody. Dlatego marka w swojej komunikacji stworzyła hasło, które wykorzystuje grę słów: twoja skóra gotowa nie na lato, ale na lata.

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

- Odpowiedzialność za otaczający nas świat, dbanie o zdrowie naszych Klientek i Klientów – to nie tylko dobra praktyka CSR, ale przede wszystkim nasza potrzeba jako osób tworzących odpowiedzialną firmę. Dlatego tak ważna jest dla nas obecna kampania edukacyjna, dzięki której możemy nagłośnić problem profilaktyki chorób skóry i wpłynąć tym samym pozytywnie na kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych społeczeństwa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nowotwory skóry to w Polsce bardzo poważny problem. Jednocześnie stosując proste metody, takie jak: unikanie ekspozycji na słońce w godzinach od 11:00 do 16:00, używanie okularów z filtrem UV oraz okryć głowy, stosowanie kremów z wysokim filtrem ochronnym SPF najlepiej 50+, odpowiednia aplikacja i oczywiście reaplikacja - możemy znacznie zmniejszyć ryzyko zachorowania. – mówi Maciej Tęsiorowski – współzałożyciel marki SENSUM MARE. Zaangażowaliśmy się w kampanię #FuraZdrowia, organizując bezpłatne badania w kierunku diagnostyki nowotworów skóry. Dodatkowo, w ramach marketingu zaangażowanego społecznie, będziemy przekazywać 5% zysku od sprzedaży najnowszego, innowacyjnego produktu ALGODROPS SATIN dostępnego na sensummare.pl na działania statutowe Stowarzyszenia SARCOMA, czyli na pomoc chorym. To sposób myślenia, który napędza nas do dalszego rozwoju.- podsumowuje Maciej Tęsiorowski.

- Marce SENSUM MARE zależy na uświadamianiu Klientów w obszarze przeciwdziałania nowotworom. Tu nasze drogi się zbiegły. Dobre inicjatywy są zawsze cenne, zwłaszcza jeśli celem jest zdrowie, a czasem nawet czyjeś życie. Łącząc siły, możemy osiągnąć jeszcze więcej dobrego. Pamiętajmy o stosowaniu kremów z filtrem UV przez cały rok. Dbając o skórę dziś, zapewniamy jej ochronę na lata, a nie tylko na lato. Pamiętajmy także o regularnej samokontroli znamion przynajmniej raz na miesiąc, a raz w roku o wizycie u lekarza dermatologa lub chirurga onkologa. – podsumowuje Szymon Bubiłek.

Najważniejsze wskazówki do zapamiętania:

Przynajmniej raz w miesiącu sprawdzaj, czy Twoje znamiona nie zmieniły się lub czy nie pojawiły się nowe.

Wczesnemu wykrywaniu nowotworów zlokalizowanych na skórze służy opracowany przez ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego tzw. algorytm ABCDE, „abecadło” czerniaka, którym warto się posłużyć przy oglądaniu skóry:

„A” – ASYMETRIA znamienia barwnikowego;

„B” – BRZEGI, które są nieregularne lub niewyraźne;

„C” – CZERWONY, CZARNY, CIEMNOBROĄZOWY, lub niejednolity kolor

„D” – DUŻY ROZMIAR, powiększanie się znamion, szczególna uwaga na te o średnicy powyżej 6 mm

„E” - EWOLUCJA, postępujące zmiany.

Nigdy nie zapominaj o właściwej ochronie SPF, PRZEZ CAŁY ROK!

#SPFtomusthave

Pamiętaj, aby przez cały rok chronić skórę przed szkodliwymi skutkami ekspozycji na słońce

w celu zminimalizowania ryzyka nowotworu skóry. Należy codziennie stosować najlepszej jakości kosmetyki z wysokim filtrem UV i unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce w godzinach 11:00 – 16:00.

Aby osiągnąć maksymalną ochronę przeciw promieniowaniu na skórę twarzy nałóż około 2 pełne pompki produktu, np. emulsji SPF 50+ ALGODROPS SATIN lub ALGODROPS marki SENSUM MARE

Konieczna jest również ochrona reszty ciała kosmetykiem zawierającym filtr ochronny SPF o wartości przynajmniej 30+

Kosmetyki z filtrami SPF nie są wytrzymałe na ścieranie. Ponowna aplikacja emulsji lub kremu jest niezbędna średnio co dwie godziny w celu zapewnienia skutecznej ochrony.

Należy także pamiętać o nakładaniu kosmetyku na uszy, szyję i dekolt, a także o ochronie głowy oraz oczu podczas ekspozycji na słońce.

Pamiętaj o okularach przeciwsłonecznych z filtrem UV oraz noszeniu koszulki z długim rękawem

i nakryciu głowy.

Poza tym istotne są także:

Bezwzględne unikanie solarium.

Kontrola znamion przynajmniej raz w roku u lekarza dermatologa lub chirurga onkologa, a przynajmniej raz na miesiąc samoobserwacja skóry – w przypadku pojawienia się niepokojących zmian lub nowych znamion – podejmij natychmiastowy kontakt ze specjalistą. Lista placówek, w których można szukać pomocy znajduje się na stronie akademiaczerniaka.org

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE