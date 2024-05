Rewolucja w świecie jeansów!

GUESS JEANS wprowadza na rynek nową, lifestyle’ową markę, stworzoną przez amerykańskiego pioniera w dziedzinie jeansu.Twarzą kampanii, sfotografowanej przez Rafaela Pavarottiego, została angielska modelka i aktorka - Iris Law. GUESS JEANS odkryjeszereg talentów, które symbolizować mają przyszłe pokolenia, napędzane świeżą, współczesną wizją, będącą integralną częściątożsamości GUESS JEANS.

"GUESS JEANS z radością przedstawia Iris Law jako swoją pierwszą ambasadorkę. Iris idealnie odzwierciedla wizerunek ikony -GUESS GIRL, widziany oczami GUESS JEANS. Jej innowacyjne spojrzenie na styl i kobiecość uosabia klasyczne piękno, które odzawsze definiowało markę GUESS." - mówi Nicolai Marciano.

Zobacz także: Beauty minimalizm w podróży - co powinna zawierać wakacyjna kosmetyczka?

Kampania prezentuje Iris, na tle minimalistycznej scenerii, ubraną w kluczowe elementy kolekcji GUESS JEANS. Zakorzenionaw denimie marka, odwołuje się do amerykańskiej esencji stylu, która stanowi serce dziedzictwa firmy. Modelka ucieleśnianowoczesną ewolucję brandu, opartą na czterdziestoletniej tradycji. GUESS JEANS wyznacza kierunek rozwoju amerykańskiejbranży mody na kolejne cztery dekady.

GUESS JEANS, wprowadzając na rynek nową technologię przetwarzania materiału, odnosi się do swojej pozycji lidera w dziedzinieodzieży jeansowej. GUESS AIRWASHTM to nowoczesna, zrównoważona alternatywa dla stone washingu, tj. prania za pomocąkamieni – techniki, którą bracia Marciano wprowadzili do świata mody w 1981 roku. Pozwala ona zminimalizować ilość zużytejw procesie wody, zastępując ją w dużej mierze pęcherzykami powietrza. Praktyka eliminuje również konieczność stosowaniakamieni pumeksowych i znacząco zmniejsza wykorzystanie energii. Rewolucyjna technologia GUESS AIRWASHTM na nowo definiujei udoskonala autentyczną modę Zachodniego Wybrzeża. Stworzona we współpracy z firmą Jeanologia, wieloletnim partneremGUESS, pozostaje wyłączną własnością marki na długi czas.

Oferta GUESS JEANS obejmuje kompletną garderobę, z produktami stworzonymi w technologii AIRWASHTM w roli głównej. Kolekcjadebiutuje z ośmioma wariantami efektu sprania, obecnymi na spodniach, koszulach i kurtkach jeansowych. Spodnie dostępne sąw trzech fasonach dla kobiet (skinny, mom jeans, proste ze średnim stanem) i czterech dla mężczyzn (skinny, slim, straight,relaxed). Inaugurująca linia przedstawia nowoczesną interpretację kultowych wzorów GUESS z lat 80. i 90. Znajdziemy tu klasyczneelementy, takie jak t-shirty, bluzy z kapturem, bomberki i puchowe kurtki w nowej, udoskonalonej odsłonie, stworzone w duchucharakterystycznego, kalifornijskiego luzu, który tak zachwycił braci Marciano po ich przybyciu do Stanów Zjednoczonych w 1978roku.

Ubrania, zmodernizowane pod względem kroju, ozdobione zostały graficznymi, archiwalnymi emblematami i nasyconekulturowymi oraz subkulturowymi skojarzeniami, będącymi synonimem GUESS. Znajdziemy tu nawiązania do kultowych, czarnobiałych kampanii z lat 80. oraz do kultury hip-hop'owej, która wywarła wpływ na markę na początku lat 90-tych. Wszystkieelementy kolekcji wykonane zostały z materiałów organicznych lub pochodzących z recyklingu, prezentując współczesne podejściemarki, skoncentrowane na zrównoważonej produkcji i autentycznej modzie. W latach 80. XX wieku firma GUESS uczyniła jeansmodnym. W latach 20. XI wieku GUESS JEANS czyni go zrównoważonym. Ubrania z nowej kolekcji dostępne będą w przystępnychcenach. Spodnie jeansowe kosztować będą 89,00 EUR.

Podejście marki znajduje swoje odzwierciedlenie w wizji Nicolaia Marciano, pełniącego funkcję Creative Directorw GUESS JEANS. Urodzony w 1996 roku, swoje młodzieńcze lata spędził na szkoleniu w rodzinnej firmie pod okiem ojca. W 2016roku zainicjował współpracę z artystą A$AP Rockym. GUESS JEANS jest pierwszym komercyjnym projektem Nicolaia Marcianow jego szerszej roli jako Chief New Business Development Officer GUESS. 42 lata po spopularyzowaniu przez markę metody stonewashingu, nowa, oparta na innowacyjnej technologii linia, wprowadza GUESS JEANS w erę zrównoważonego rozwoju.GUESS JEANS debiutuje na rynku globalnym z rewolucyjną technologią GUESS AIRWASHTM i przedstawia nową twarz marki, IrisLaw.

Debiutancka kolekcja GUESS JEANS dostępna będzie na całym świecie od wtorku 21 maja, na stronie internetowejwww.guessjeans.com oraz w pierwszym z nowej sieci flagowych sklepów GUESS JEANS, którego otwarcie nastąpi tego samego dnia w Amsterdamie.

i Autor: materiał prasowy GUESS

i Autor: materiał prasowy GUESS

i Autor: materiał prasowy GUESS

i Autor: materiał prasowy GUESS

i Autor: materiał prasowy GUESS