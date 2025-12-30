Potężna cofka na Zalewie Wiślanym zalewa Frombork. Policja wydała pilny apel do mieszkańców

We Fromborku woda z Zalewu Wiślanego, wpychana przez silny wiatr, wdziera się na ląd w rejonie ulicy Portowej. Strażacy i służby miejskie zabezpieczają teren workami z piaskiem.

Policja zaapelowała do mieszkańców Fromborka o pozostanie w domach, zabezpieczenie piwnic i garaży oraz o przeparkowanie samochodów z terenów zagrożonych zalaniem.

W całym województwie warmińsko-mazurskim panują trudne warunki pogodowe. Śnieżyce i silny wiatr powodują problemy na drogach oraz awarie prądu.

Trwa akcja ratunkowa we Fromborku. Strażacy walczą o każdy metr, woda zalewa ulicę Portową

Jak poinformowała Polską Agencję Prasową straż pożarna, sytuacja we Fromborku jest bardzo trudna. Mł. bryg. Grzegorz Różański, rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej, przekazał, że do walki z wodami Zalewu Wiślanego skierowano strażaków z Braniewa oraz służby miejskie. Najtrudniejsza sytuacja panuje wzdłuż ulicy Portowej, gdzie układane są zapory z worków z piaskiem. Ratownicy walczą między innymi o uratowanie budynku kapitanatu oraz pobliskiego punktu gastronomicznego.

Wysokie fale na Zalewie Wiślanym oraz silny wiatr sprawiają, że woda jest gwałtownie wpychana na ląd. Wykorzystuje do tego między innymi kanał Kopernika, który jest pozostałością po średniowiecznym systemie hydrotechnicznym miasta. To właśnie w rejonie ulicy Portowej, gdzie miasto buduje tężnie, żywioł uderzył z największą siłą. Służby robią co mogą, by zminimalizować straty, jednak pogoda nie daje za wygraną. Frombork znalazł się w samym centrum uderzenia potężnych sił natury.

Pilny apel policji do mieszkańców Fromborka. Sytuacja jest bardzo poważna, wydano zalecenia

W związku z zagrożeniem, policja w Braniewie wystosowała specjalny komunikat do mieszkańców Fromborka. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Poproszono, by osoby, które nie muszą wychodzić, bezwzględnie pozostały w domach. Mieszkańcy, których posesje znajdują się w niżej położonych częściach miasta, zostali wezwani do natychmiastowego zabezpieczenia swojego mienia, w szczególności piwnic i garaży.

Kluczowym elementem apelu jest również prośba o przeparkowanie samochodów z terenów zagrożonych zalaniem. Pozostawienie pojazdów na zalewanych ulicach nie tylko grozi ich zniszczeniem, ale może również utrudnić prowadzenie akcji ratunkowej przez służby. Sytuacja w całym regionie jest trudna. Jak poinformował PAP rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz, we wtorek w regionie panują bardzo trudne warunki pogodowe, a przechodzące śnieżyce i silny wiatr powodują liczne problemy. Woda z Zalewu Wiślanego przelewa się także przez nadbrzeże portowe w Suchaczu. Obecnie bez prądu pozostaje około 120 gospodarstw domowych, a warunki na drogach, mimo pracy pługów i piaskarek, są fatalne.

