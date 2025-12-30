Czerwony alarm przed białym szaleństwem. W tych województwach może spaść ponad pół metra śniegu! IMGW wydało ostrzeżenia

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-30 11:08

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał we wtorek (30 grudnia) przed południem ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Czerwone alerty meteo dotyczą kilku powiatów w woj. warmińsko-mazurskim i woj. pomorskim. Synoptycy przewidują, że pokrywa śnieżna może wzrosnąć nawet o 60 cm, co z pewnością utrudni życie mieszkańcom i sparaliżuje komunikację.

  • IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w północnej Polsce.
  • W niektórych regionach Warmii, Mazur i Pomorza prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 60 cm.
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność, ostrzegając przed trudnymi warunkami drogowymi i możliwymi przerwami w dostawie prądu.
  • Sprawdź, czy Twoje województwo znajduje się w strefie zagrożenia i jak przygotować się na nadchodzące opady!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał we wtorek (30 grudnia) przed południem ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Czerwone alerty meteo dotyczą kilku powiatów w woj. warmińsko-mazurskim oraz woj. pomorskim.

- Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 40 cm, miejscami około 60 cm - czytamy w komunikacie IMGW. We wtorek (30 grudnia) synoptycy przewidują również burze.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują głównie w powiatach woj. warmińsko-mazurskiego:

  • olsztyńskim i Olsztynie,
  • nidzickim,
  • nowomiejskim,
  • działdowskim,
  • iławskim,
  • ostródzkim,
  • lidzbarskim,
  • braniewskim,
  • elbląskim i Elblągu.

Na Warmii i Mazurach kilkanaście centymetrów śniegu spadło również w kilku powiatach także minionej nocy. Służby drogowe intensywnie pracują nad utrzymaniem odpowiedniego stanu dróg i chodników.

Alerty meteo trzeciego stopnia przed śnieżycami IMGW wydało też w trzech powiatach woj. pomorskiego, tj. malborskim, sztumskim i nowodworskim.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują do środy (31 grudnia) do godz. 12. Według prognoz, śnieg, jednak już nie tak intensywnie, ma padać również w pierwszych dniach 2026 roku.

Przed intensywnymi opadami śniegu ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. - Uwaga! Dziś i jutro (30/31.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty - czytamy w treści wiadomości.

Alert RCB obowiązuje na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Alarm przeciwpowodziowy w Elblągu! Prezydent ogłasza mobilizację. Służby w pełnej gotowości

Źródło: IMGW / RCB

