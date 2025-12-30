Czerwony alarm przed białym szaleństwem. W tych województwach może spaść ponad pół metra śniegu! IMGW wydało ostrzeżenia

- IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w północnej Polsce.
- W niektórych regionach Warmii, Mazur i Pomorza prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 60 cm.
- Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o ostrożność, ostrzegając przed trudnymi warunkami drogowymi i możliwymi przerwami w dostawie prądu.
- Sprawdź, czy Twoje województwo znajduje się w strefie zagrożenia i jak przygotować się na nadchodzące opady!
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał we wtorek (30 grudnia) przed południem ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Czerwone alerty meteo dotyczą kilku powiatów w woj. warmińsko-mazurskim oraz woj. pomorskim.
- Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 40 cm, miejscami około 60 cm - czytamy w komunikacie IMGW. We wtorek (30 grudnia) synoptycy przewidują również burze.
Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują głównie w powiatach woj. warmińsko-mazurskiego:
- olsztyńskim i Olsztynie,
- nidzickim,
- nowomiejskim,
- działdowskim,
- iławskim,
- ostródzkim,
- lidzbarskim,
- braniewskim,
- elbląskim i Elblągu.
Na Warmii i Mazurach kilkanaście centymetrów śniegu spadło również w kilku powiatach także minionej nocy. Służby drogowe intensywnie pracują nad utrzymaniem odpowiedniego stanu dróg i chodników.
Alerty meteo trzeciego stopnia przed śnieżycami IMGW wydało też w trzech powiatach woj. pomorskiego, tj. malborskim, sztumskim i nowodworskim.
Ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują do środy (31 grudnia) do godz. 12. Według prognoz, śnieg, jednak już nie tak intensywnie, ma padać również w pierwszych dniach 2026 roku.
Polecany artykuł:
Przed intensywnymi opadami śniegu ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. - Uwaga! Dziś i jutro (30/31.12) prognozowane zawieje, zamiecie śnieżne i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty - czytamy w treści wiadomości.
Alert RCB obowiązuje na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: Alarm przeciwpowodziowy w Elblągu! Prezydent ogłasza mobilizację. Służby w pełnej gotowości
Źródło: IMGW / RCB