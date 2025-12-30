Alarm przeciwpowodziowy w Elblągu! Prezydent ogłasza mobilizację. Służby w pełnej gotowości

2025-12-30 10:21

Elbląg w obliczu zagrożenia. Wzrost poziomu wody w rzece Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie), spowodowany silnym wiatrem i niekorzystnymi prognozami, doprowadził do ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego. Służby są w pełnej gotowości.

Rzeka Elbląg

Autor: Miasto Elbląg/ Facebook Rzeka Elbląg.
  • W Elblągu ogłoszono alarm przeciwpowodziowy z powodu przekroczenia stanu alarmowego na rzece Elbląg.
  • Wzrost poziomu wody jest spowodowany silnym wiatrem i cofaniem się wody z Zalewu Wiślanego.
  • Władze miasta przygotowują worki z piaskiem, a służby apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów.
  • Jakie są prognozy i czy mieszkańcy są bezpieczni? Sprawdź, co robią służby!

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Elbląg (610 cm), dalszym trendem wzrostowym i niekorzystnymi prognozami związanymi z silnym północno-zachodnim wiatrem, prezydent miasta Michał Missan wprowadził we wtorek (30 grudnia) rano alarm przeciwpowodziowy na terenie Elbląga.

- Aktualna sytuacja, prognozy i zagrożenia, a także stan przygotowania służb do ewentualnych działań przeciwpowodziowych oraz zasoby sprzętowe i kadrowe omówione zostały podczas porannego posiedzenia Miejskiego Zespołu Kryzysowego, które odbyło się w Urzędzie Miejskim - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

- W związku z utrzymującym się sztormem i bardzo silnym wiatrem z sektora północnego, na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach prognozowane są dalsze wzrosty powyżej stanów alarmowych, lokalnie ostrzegawczych - alarmuje IMGW.

Oprócz rękawów przeciwpowodziowych, które już w sobotę (27 grudnia) zostały rozłożone w najbardziej newralgicznych punktach, przygotowywane są worki z piaskiem. Będą one dostępne również dla mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie rzeki. O godzinie i miejscach odbioru worków poinformujemy w kolejnym komunikacie.

Przypomnijmy, że Elbląg zmaga się z trudną sytuacją pogodową już od kilku dni. W nocy z soboty na niedzielę (28/29 grudnia) prezydent miasta Michał Missan wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego. Wzrost poziomu wody w rzece Elbląg był związany z cofką spowodowaną silnym wiatrem z północnego zachodu, który wpychał wody z Zalewu Wiślanego do rzeki. Wówczas sytuacja zaczęła stabilizować się w niedzielę (29 grudnia).

Służby apelują do mieszkańców Elbląga o ostrożność i niezbliżanie się do rzeki. Należy również na bieżąco śledzić informacje temat sytuacji pogodowej. W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić na numer alarmowy – 112. W Elblągu działa również całodobowe Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40, 55 239-30-41.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Elblągu

