Alarm przeciwpowodziowy w Elblągu! Prezydent ogłasza mobilizację. Służby w pełnej gotowości

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Elbląg (610 cm), dalszym trendem wzrostowym i niekorzystnymi prognozami związanymi z silnym północno-zachodnim wiatrem, prezydent miasta Michał Missan wprowadził we wtorek (30 grudnia) rano alarm przeciwpowodziowy na terenie Elbląga.
- Aktualna sytuacja, prognozy i zagrożenia, a także stan przygotowania służb do ewentualnych działań przeciwpowodziowych oraz zasoby sprzętowe i kadrowe omówione zostały podczas porannego posiedzenia Miejskiego Zespołu Kryzysowego, które odbyło się w Urzędzie Miejskim - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.
- W związku z utrzymującym się sztormem i bardzo silnym wiatrem z sektora północnego, na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach prognozowane są dalsze wzrosty powyżej stanów alarmowych, lokalnie ostrzegawczych - alarmuje IMGW.
Oprócz rękawów przeciwpowodziowych, które już w sobotę (27 grudnia) zostały rozłożone w najbardziej newralgicznych punktach, przygotowywane są worki z piaskiem. Będą one dostępne również dla mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie rzeki. O godzinie i miejscach odbioru worków poinformujemy w kolejnym komunikacie.
Przypomnijmy, że Elbląg zmaga się z trudną sytuacją pogodową już od kilku dni. W nocy z soboty na niedzielę (28/29 grudnia) prezydent miasta Michał Missan wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego. Wzrost poziomu wody w rzece Elbląg był związany z cofką spowodowaną silnym wiatrem z północnego zachodu, który wpychał wody z Zalewu Wiślanego do rzeki. Wówczas sytuacja zaczęła stabilizować się w niedzielę (29 grudnia).
Służby apelują do mieszkańców Elbląga o ostrożność i niezbliżanie się do rzeki. Należy również na bieżąco śledzić informacje temat sytuacji pogodowej. W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić na numer alarmowy – 112. W Elblągu działa również całodobowe Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem tel. 55 239-30-40, 55 239-30-41.
Źródło: Komenda Miejska Policji w Elblągu