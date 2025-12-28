Pogotowie przeciwpowodziowe w Elblągu. Najnowsze informacje o stanie wody

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-12-28 15:35

Jak wynika z komunikatów hydrologicznych IMGW, sytuacja na rzece Elbląg w Elblągu stabilizuje się. Woda opada i jest nieco powyżej stanów ostrzegawczych.

Rzeka Elbląg

i

Autor: Miasto Elbląg/ Facebook Rzeka Elbląg.
Super Express Google News
  • W Elblągu ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe z powodu silnego wiatru, który wepchnął wody Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg.
  • Poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy, jednak sytuacja stabilizuje się, a woda opada.
  • Mimo stabilizacji, służby utrzymują pogotowie, a mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności w okolicach rzeki.
  • Czy miasto jest już bezpieczne, czy nadal grozi mu powódź?

W nocy z soboty na niedzielę (28/29 grudnia) prezydent Elbląga Michał Missan wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego, po tym jak poziom wody w rzece Elbląg przekroczył stan ostrzegawczy. Wzrost poziomu wody w rzece był związany z cofką spowodowaną silnym wiatrem z północnego zachodu, który wpychał wody z Zalewu Wiślanego do rzeki.

Jak poinformowała PAP w niedzielę (29 grudnia) Joanna Urbaniak, rzeczniczka elbląskiego magistratu, sytuacja w mieście stabilizuje się. Rano woda w rzece Elbląg w najniższym punkcie miasta sięgnęła poziomu 605 centymetrów. Stan alarmowy dla rzeki wynosi 610 cm.

- Ale teraz już poziom rzeki opada. Woda w żadnym miejscu nie wylała się z koryta. O godz. 13.00 poziom wody wynosił 594 cm, a o godz. 14.00 - 592 cm - wynika z podawanych na bieżąco danych hydrologicznych IMGW.

Stan ostrzegawczy na rzece Elbląg wynosi 590 cm.

Pogotowie przeciwpowodziowe wciąż obowiązuje. Rękawy przeciwpowodziowe są rozłożone. Apel, by nie podchodzić do rzeki w okolicach Bulwaru Zygmunta Augusta, jest aktualny; nie ma tam barierek ochronnych.

- powiedziała PAP przedstawicielka miasta.

W sobotę (28 grudnia) wieczorem rozłożyły na Bulwarze Zygmunta Augusta 50 metrów rękawów przeciwpowodziowych, a na przeciwległym brzegu - 30 m; umocniono je workami z piaskiem.

W niedzielę (29 grudnia) IMGW odwołało ostrzeżenie o silnym wietrze, które obowiązywało od soboty. Wiatr wiał z północnego zachodu z prędkością do 45 km/h, a w porywach do 85 km/h, wpychając wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg.

CZYTAJ TEŻ: Mężczyzna wpadł do lodowatej wody. Temperatura ciała spadła do 29 stopni. Dramatyczna akcja ratunkowa

Polecany artykuł:

Wyspa na Warmii idzie pod młotek. Szansa na własny raj. Cena zaskakująco niska!
Co się stanie z Karolem Nawrockim i PiS-em? Niewiarygodne, jaka jest przepowiednia jasnowidza Jackowskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE
RZEKA
ELBLĄG