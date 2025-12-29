Zima uderzy z podwójną siłą! Pół metra śniegu i wiatr do 100 km/h! IMGW ostrzega

- IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i zamieciami dla północnej Polski.
- Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 50 cm i silny wiatr do 100 km/h, a lokalnie możliwe są burze.
- Alerty pogodowe obowiązują do środy, a dodatkowo ostrzeżenia przed oblodzeniem dotyczą większości kraju.
- Sprawdź, które regiony są zagrożone i jak długo potrwają utrudnienia pogodowe!
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i zamieciami śnieżnymi w północnej części kraju. Instytut ostrzega również przed silnym wiatrem, którego prędkość może osiągnąć 100 km/h.
Dla znacznej części województwa warmińsko-mazurskiego, północy Mazowsza, zachodniego krańca woj. podlaskiego, wschodniej części kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniego Pomorza IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, a także zamieciami śnieżnymi.
Eksperci prognozują opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 cm, a lokalnie do około 50 cm. W nocy z poniedziałku na wtorek (29/30 grudnia) i we wtorek możliwe są też burze. Na terenach, na których możliwe są zamiecie śnieżne, mogą pojawić się opady śniegu z towarzyszącym wiatrem o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu. IMGW przewiduje obowiązywanie tych ostrzeżeń od północy z poniedziałku na wtorek do środy (31 grudnia) do godz. 12.
W dodatku dla północno-wschodniego Pomorza prognozuje się ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem. Będzie on wiał do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, a miejscami do około 100 km/h, z północnego zachodu i północy. Najsilniejsze porywy prognozowane są na wtorek (30 grudnia). Alerty te zaczną obowiązywać w poniedziałek (29 grudnia) o godz. 18 i potrwają do środy 31 grudnia do godz. 5.
IMGW wydało najnowsze ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem na północy woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego, w południowej części woj. mazowieckiego oraz w woj. lubelskim. Prognozowany jest tam silny wiatr o średniej prędkości do około 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenia będą obowiązywały od poniedziałku (29 grudnia) od godz. 22 do środy (31 grudnia) do godz. 1
Wcześniej IMGW informowało o ostrzeżeniach I stopnia przed oblodzeniem dla województw:
- warmińsko-mazurskiego,
- mazowieckiego,
- podlaskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- łódzkiego,
- dolnośląskiego,
- opolskiego,
- wielkopolskiego, lubuskiego
- oraz dla znacznej części woj. pomorskiego, śląskiego, północy woj. lubelskiego i wschodu woj. zachodniopomorskiego.
Na tych terenach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura powietrza obniży się tam do około -3°C, temperatura przy gruncie do około minus -7°C. Instytut przewiduje, że ujemna temperatura powietrza utrzyma się do środy (31 grudnia). Alerty obowiązują od poniedziałku (29 grudnia) od godz. 15.00 do wtorku (30 grudnia) do godz. 7.00.