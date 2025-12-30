Atak zimy na Warmii i Mazurach. Co dzieje się na drogach regionu?

Śliskie drogi i intensywne opady śniegu utrudniają ruch w woj. warmińsko-mazurskim.

Skrzyżowanie dróg krajowej nr 15 i wojewódzkiej 536 jest zablokowane, a w Elblągu jest cofka.

Sprawdź, jak służby radzą sobie z zimowym chaosem i czy sytuacja na drogach ulegnie poprawie.

Z powodu śliskiej nawierzchni we wtorek (30 grudnia) rano zablokowane jest skrzyżowanie dróg - krajowej nr 15 i wojewódzkiej 536 pomiędzy Lubawą, a Nowym Miastem Lubawskim. Pod górę nie mogą tam podjechać dwie ciężarówki, które zablokowały skrzyżowanie, tworzy się korek. - Służby pracują nad poprawą sytuacji i odblokowaniem tego miejsca, ale jest to trudne m.in. dlatego, że wieje silny wiatr i śnieg jest zawiewany na jezdnię - powiedział PAP dyżurny zimowego punktu utrzymania dróg wojewódzkich w Olsztynie Ryszard Dulski.

W okolicach Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego, Iławy, Nidzicy i Działdowa spadło w nocy 18 cm śniegu. W pozostałej części regionu śniegu jest od 8 do 12 cm. Wszędzie wciąż pada i według prognoz ma tak być w najbliższych godzinach.

Po drogach krajowych jeździ we wtorek (30 grudnia) rano ponad 100 pługów i pługopiaskarek. - Wszystkie drogi krajowe w woj. warmińsko-mazurskim są przejezdne. Na wszystkich drogach występuje błoto pośniegowe lub jest ślisko - powiedział w rozmowie z Radiem Eska Krzysztof Sadzewicz z Punktu Informacji Drogowej w Olsztynie.

Silny wiatr ponownie powoduje cofanie wody z Zalewu Wiślanego do rzeki Elbląg tj. cofkę. Prezydent Elbląga Michał Missan poinformował w portalu społecznościowym, że o godz. 6:30 poziom wody na rzece Elbląg przekroczył stan alarmowy (obecnie 611 cm). - W związku z niekorzystnymi prognozami apelujemy do mieszkańców o czujność i zwracanie uwagi na kolejne komunikaty - napisał Missan. Rękawy przeciwpowodziowe wzdłuż rzeki Elbląg ułożone są w tym mieście od niedzieli (28 grudnia), kiedy zaczęła się cofka. Z powodu połamanych drzew blokujących drogi strażacy z woj. warmińsko-mazurskiego interweniowali w nocy 8 razy.

