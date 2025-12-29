Wielki protest rolników! Kierowcy staną w korkach? Zobacz, co cię czeka na drogach!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-29 13:33

Rolnicy wyjadą na ulice. We wtorek (30 grudnia) w całej Polsce odbędzie się akcja protestacyjna przy drogach krajowych i wiaduktach. Kierowcy muszą tego dnia liczyć się z utrudnieniami i widokiem ciągników z hasłami „STOP Mercosur” oraz „W obronie polskiej wsi”. Do protestu dołączą rolnicy z Warmii i Mazur. Gdzie należy spodziewać się utrudnień? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Protest rolników w Olsztynie, 20 lutego

i

Autor: Monika Smolik
  • W całej Polsce odbędzie się protest rolników, którzy sprzeciwiają się umowie Mercosur i walczą o polską wieś.
  • We wtorek (30 grudnia) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach krajowych, zwłaszcza na Warmii i Mazurach.
  • Sprawdź, które drogi zostaną objęte protestem i jak uniknąć utrudnień.

Każdy, kto będzie we wtorek (30 grudnia) poruszał się drogami krajowymi, musi liczyć się z utrudnieniami. Wszystko przez ogólnopolski protest rolników. W całej Polsce przy drogach i wiaduktach mają pojawić się oflagowane ciągniki i banery z hasłami „STOP Mercosur” oraz „W obronie polskiej wsi”. Nie inaczej będzie na Warmii i Mazurach. Lokalna policja potwierdza, że poruszanie się głównymi drogami we wtorek (30 grudnia) będzie utrudnione.

W związku z ogłoszeniem przez środowiska rolnicze ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, we wtorek (30 grudnia) w godz. 9-15 spodziewany jest wzmożony ruch pojazdów rolniczych w różnych lokalizacjach. Związane są z tym również możliwe utrudnienia w ruchu drogowym lub jego spowolnienie.

- mówi podkom. Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Utrudnienia mogą wystąpić w powiecie olsztyńskim (Bartąg, Biskupiec i Barczewo, przy zjazdach na krajową „szesnastkę”). Z kolei w powiecie elbląskim i nidzickim planowany jest przejazd pojazdami rolniczymi wiaduktami nad trasą S7. W powiecie ostródzkim utrudnienia i spowolnienia w ruchu mogą wystąpić w okolicach węzłów Ostróda Południe i Małdyty, położonych przy drodze S7.

- Rolnicy zapowiedzieli również swoją obecność w okolicach dróg w powiecie bartoszyckim, braniewskim, oleckim i węgorzewskim. Te zgromadzenia mają mieć jednak charakter pikiet informacyjnych bez blokowania dróg – dodał rzecznik warmińsko-mazurskich policjantów.

Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich zdarzeń czuwać będą policjanci. Mundurowi apelują do uczestników protestu o zachowanie zgodne z prawem i stosowanie się do poleceń policjantów. Funkcjonariusze proszą zaś kierowców o cierpliwość i zaplanowanie swoich podróży z uwzględnieniem możliwych utrudnień.

Źródło: KWP w Olsztynie

Wielki strajk rolników w Warszawie
