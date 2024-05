Beauty minimalizm w podróży - co powinna zawierać wakacyjna kosmetyczka?

Sklep z ciuchami zamyka placówki w galeriach handlowych. Ma sklepy w Polsce. Działał od ponad 50 lat. Zwolnią 1500 osób? To już więcej niż pewne

Urlop ani weekendowy wyjazd za miasto nie zwalniają nas z dbania o potrzeby naszej skóry i włosów. Te kilka produktów zmieści się nawet w niewielkiej kosmetyczce, a sprawdzi się w każdej sytuacji.

MYDŁO WSZYSTKO UMYJE…

Kostka myjąca to wygodne rozwiązanie w podróży. Zajmuje mało miejsca, można zabrać do bagażu podręcznego i nie ma ryzyka, że się… rozleje w walizce. Mydło Powszechne od Barwa Cosmetics na bazie roślinnej jest w 99,94% naturalne i sprawdzi się nawet przy skórze wrażliwej. Dzięki zawartej w nim glicerynie nawilża, pozostawiając ją gładką i miękką. Możesz je też zastosować jako… naturalny środek piorący. W tym roku BARWA z okazji 75-lecia wprowadziła limitowaną edycję kultowego Mydła Powszechnego.

Wypróbuj: BARWA COSMETICS, Jubileuszowe Mydło Powszechne, 7,49 zł/200 g

BALSAM W WERSJI MINI

Inspirowany popularnym owocowo-herbacianym napojem PERFECTA BUBBLE TEA Balsam do ciała Wild Cherry + Matcha Tea dzięki witaminowym kuleczkom świetnie nawilża i dobrze odżywia. A to za sprawą bogatej w antyoksydanty matchy i nawilżająco-regenerującym ekstraktowi z owoców wiśni. Poza tym, ten balsam po prostu pachnie… relaksem, wypoczynkiem i wakacjami. Ma pojemność 100 ml, więc to idealna porcja na wyjazd! Czy może więc być lepszy balsam na podróż?

Wypróbuj: PERFECTA BUBBLE TEA Balsam do ciała Wild Cherry + Matcha Tea, 9,99 zł/100 ml

OCHRONA W KAŻDEJ SYTUACJI

Krem z filtrem zabieramy w każdą podróż. Ważne, by produkt dobrze „współpracował” z naszą skórą w każdej sytuacji i sprawdzał się w wielu warunkach. Wydaje się, że HADA LABO TOKYO SUN Wodoodporny, nawilżający krem do twarzy SPF 50 spełni wiele oczekiwań. Dzięki zastosowaniu fotostabilnych filtrów najwyższej jakości, kosmetyk zabezpiecza skórę twarzy przed szkodliwym działaniem promieniowania UVA oraz UVB, które może być główną przyczyną powstawania plam czy przebarwień. Zawiera również składniki przeciwstarzeniowe, chroniące młodość skóry, regenerujący Panthenol i nawilżający Super Hyaluronic Acid. Preparat o nietłustej, szybko wchłaniającej się konsystencji, który można stosować nawet na mokrą skórę. I jest wodoodporny.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO SUN Wodoodporny, nawilżający krem do twarzy SPF 50, 59,99 zł/50 ml

WYGODNE SZASZETKI

Kosmetyki o rozmiarze próbek to jedno z najwygodniejszych rozwiązań w podróży. Zabieramy tylko tyle produktu, ile zużyjemy, a ich niewielkie rozmiary ułatwiają spakowanie. W Celia znajdziemy Szampon regenerująco-wzmacniający do każdego rodzaju włosów, szczególnie słabych i nadmiernie wypadających, a także przetłuszczających się. Idealny dla osób o wrażliwej skórze głowy oraz Maskę regenerująco-wzmacniającą przeznaczoną do każdego rodzaju włosów, a w szczególności: suchych, matowych i zniszczonych (także zabiegami fryzjerskimi i stylizacją).

Wypróbuj: CELIA Szampon i maska regenerująco-wzmacniające Travel Size, 2,29 zł/10 ml

NAWILŻENIE PRZYNOSZĄCE ULGĘ

W podróży często towarzyszy nam poczucie przesuszenia skóry. Klimatyzacja w samolocie, zmiana szerokości geograficznej czy nawet… wody sprawia, że może pojawić się uczucie ściągnięcia czy zaczerwienienie. Ratunkiem będzie serum, np. skoncentrowany booster silnie nawilżający marki Dr Skin Clinic. Zawiera silnie skoncentrowane i długotrwale nawilżające składniki aktywne takie jak kwas hialuronowy o bardzo małej cząsteczce oraz trehalozę, która dodatkowo koi oraz działa przeciwstarzeniowo. Formuła skutecznie chroni skórę przed przesuszeniem oraz usprawnia regenerację prawidłowej bariery hydrolipidowej.

Wypróbuj: Dr Skin Clinic Skoncentrowany booster silnie nawilżający, 65,99 zł/30 ml (dostępny w Super-Pharm i na superpharm.pl)

