Nałóż na powieki, a odzyskasz blask spojrzenia. Trik makijażystek idealny dla kobiet po 50-tce sprawdzi się w święta i sylwestra w 2025

Odkryj sekrety makijażu oczu po 50. roku życia, który podkreśla dojrzałe piękno, zamiast je ukrywać.

Poznaj sprawdzone techniki i kolory cieni, które rozświetlą spojrzenie i dodadzą mu młodzieńczego blasku.

Zastanawiasz się, jak stworzyć elegancki makijaż świąteczny i olśniewający look sylwestrowy, który odejmie Ci lat?

Nałóż na powieki, a odzyskasz blask spojrzenia. Makijaż oczu po 50. Roku życia

Jak malować oczy po 50.? Wielu kobietom wydaje się, że po przekroczeniu pewnego wieku nie wypada im malować się tak, jak wtedy, gdy miały 20-30 lat. Owszem nasza skóra się zmienia i wymaga trochę innego podejścia do pielęgnacji, ale jeśli lubimy konkretne kolory cieni na powiekach, nie powinniśmy z nich rezygnować. Wystarczy wprowadzić drobne zmiany, by odmłodzić i rozjaśnić spojrzenie. Musimy pamiętać, że dojrzała skóra wokół oczu jest delikatniejsza, dlatego warto zadbać o miękkie, świetliste wykończenie. Dlatego zacznij od nałożenia lekkiej, nawilżającej kremowej bazy pod oczy. Zastosuj cienką warstwę bazy pod cienie, która wygładzi powiekę i zapobiegnie osypywaniu cieni. To zapewni elegancki, czysty efekt nawet po wielu godzinach przy stole czy parkiecie.

Makijaż oczu dla kobiet po 50. Idealny na święta

Najważniejsza zasada makijażu po 50 roku życia brzmi - rozświetlaj, zamiast przyciemniać. Wybieraj kremowe lub satynowe formuły, unikaj przesadnego matu i twardych linii, stawiaj na harmonię i lekkość. Makijaż świąteczny powinien być subtelny i pełen eleganckiego ciepła. Tu najlepiej sprawdzi się połączenie złota z brązem, świetlista powieka i lekko roztarte kreski. Po 50. najlepiej wyglądają odcienie, które rozświetlają, a nie obciążają spojrzenia. Złoty cień będzie elegancki, ciepły i rozświetlający zmęczenie. Szampański i perłowy beż optycznie unoszą powiekę. Natomiast kolory śliwkowy, grafitowy oraz ciemnobrązowy idealne do podkreślenia linii rzęs bez efektu “pandy”. Unikaj bardzo matowej czerni i mocnego brokatu (osadza się w załamaniach i dodaje lat).

Jak aplikować cienie?

Na całą powiekę nałóż cielisty lub szampański cień. Następnie na zewnętrzny kącik połóż ciemniejszy cień (np. śliwkowy lub brązowy). Natomiast wewnętrzny kącik rozświetl złotem, delikatnie, nienachalnie. Dzięki temu uzyskasz efekt jasnego i eleganckiego spojrzenia, „otworzysz” oko.

Makijaż oczu dla kobiet po 50. Idealny na sylwestra

Sylwestrowa noc daje przestrzeń na odważniejsze akcenty: metaliczne refleksy, grafitowe smoky eye lub śliwkowe przejścia kolorów, które tworzą bardziej zmysłowy i wieczorowy efekt. Kreska powinna być miękka i subtelna. Zamiast klasycznego, ostrego eyelinera wybierz brązową lub grafitową kredkę, którą łatwo rozetrzesz. Delikatnie unieś linię w zewnętrznej części oka, to trik dający efekt naturalnego liftingu. Jeśli chcesz dodać makijażowi wyrazistości, możesz wzdłuż rozmytej kreski poprowadzić cienką linię w metalicznym kolorze, na przykład miedzianym lub stalowym. To elegancki akcent, który nie wygląda ciężko, ale dodaje odświętnego blasku.

Rzęsy, czyli wykończenie makijażu

Rzęsy po 50. roku życia często stają się rzadsze, dlatego postaw na tusz wydłużający. Nakładaj go oszczędnie, warstwa po warstwie, szczególnie w zewnętrznej części oka, gdzie optycznie unosi spojrzenie. Dolne rzęsy tuszuj minimalnie, a przy bardzo mocnym makijażu sylwestrowym możesz całkiem je pominąć, aby nie obciążyć dolnej powieki.

Nie zapominaj o brwiach

Brwi stanowią naturalną ramę twarzy. Wypełnij je delikatnie, krótkimi ruchami kredki lub cienia w odcieniu chłodnego brązu, imitującymi włoski. Nie rysuj ich ostro. W tym makijażu lepiej sprawdzi się miękkość i naturalność.