Zrób taką kreskę na opadającej powiece, a optycznie powiększy oko i doda głębi spojrzeniu. Makijaż na opadającą powiekę

Zrób taką kreskę na opadającej powiece, a optycznie powiększy oko

Opadająca powieka najczęściej związana jest z procesami starzenia się skóry. Wraz z wiekiem skóra traci swoją elastyczność i zaczyna opadać na oko. Jest to przede wszystkim defekt estetyczny, który sprawia, że twarzy wygląda starzej i sprawia wrażenie smutnej. Problem opadającej powieki można oczywiście wyeliminować przy pomocy medycyny estetycznej. Jednak nie każdy ma odwagę poddać się zabiegowi. Dlatego problem opadającej opieki dotyczy Ciebie i chcesz zamaskować ten defekt, to z pomocą przychodzi odpowiednio wykonany makijaż. Nawet w sieci można znaleźć wiele porad, jak malować oko przy opadającej powiece. Wiele z tych trików proponowanych przez wizażystki jest prostych i z pewnością każda kobieta wykona taki make-up samodzielnie w domu. Polska makijażystka pokazała na jednym ze swoich filmików na TikToku, jak namalować kreskę na opadającej powiece. Wbrew pozorom to spore wyzwanie, gdyż kreska na opadającej powiece, często ulega zniekształceniu, przez co efekt może być zupełnie odwrotny od zamierzonego.

Jak namalować kreskę na opadającej powiece?

Za pomocą czarnego eyelinera, ciemnego cienia i cienkiego pędzelka można uzyskać idealny efekt kreski na opadającej powiece. Otóż wystarczy wypełnić przestrzeń na powiece przy jej załamaniu ciemnym, a najlepiej czarnym cieniem. Wówczas uzyskasz perfekcyjną kreskę. W delikatniejszej wersji makijażu na opadającą powiekę warto skoncentrować się na samej linii rzęs. Brązowym cienie z delikatnym połyskiem podkreśl linię rzęs na górnej powiece. W ten sposób optycznie otworzysz i powiększysz oko.

