Celebration the glossy look od INGLOT - makijaż idealny, gdy chcesz zabłysnąć

Marka INGLOT znana jest z najwyższej jakości kosmetyków, którymi wyczarować można najpiękniejszy makijaż. Napigmentowane cienie o spektakularnej palecie barw, przepiękne odcienie pomadek, które nie tylko dają zmysłowy efekt, ale i pielęgnują usta, niezawodne maskary, bestsellerowe róże, rozświetlacze i bronzery - INGLOT daje nam możliwość wykreowania dowolnego looku, zgodnie z naszą fantazją i okazją do celebracji. Żeby makijaż wyglądał na skórze idealnie, a cera była promienna, niezbędny jest też pierwszy krok, czyli skuteczna pielęgnacja. Tu z pomocą przychodzi linia INGLOT LAB z najwyższej jakości kosmetykami skin care.

W sezonie bardziej błyszczących looków warto zainspirować się propozycjami makijaży przygotowanych specjalnie na ten czas przez markę INGLOT. Jednym z nich jest Celebration. the glossy look, stworzony w ramach projektu Beauty Routines INGLOT przez światowej sławy makijażystkę - Val Garland. To świetlisty makeup pełen elegancji, w którym gładka, zadbana, naturalnie rozświetlona cera, migoczące powieki i lśniące usta tworzą spektakularny efekt, idealny w okresie noworocznym i w karnawale. To look, który podkreśla rysy twarzy i nadaje jej zmysłowości.

Wieczorowy makijaż należy rozpocząć od pielęgnacji, która przygotuje skórę na długą noc i sprawi, że cera będzie promienna. Odpowiednie kosmetyki znajdziemy w linii INGLOT LAB: liftingujące płatki pod oczy z kolagenem intensywnie nawilżają i wygładzają cienką skórę pod oczami, a rozświetlające serum do twarzy przywraca cerze blask i przygotowuje ją na dalsze etapy makijażu.

Pielęgnacyjny podkład do twarzy Skin Focused SPF 50+ w odcieniu 310 wyrównuje koloryt cery i tworzy efekt drugiej skóry – naturalny, lekki i promienny. Bestsellerowy produkt INGLOT i niezbędnik wizażystów - Duraline, w połączeniu z ozdobami do ciała Body Sparkles 108 i sypkim cieniem Pure Pigment 85 nadaje powiekom wielowymiarowy blask. Aplikowany palcem, tworzy lśniącą taflę koloru w kilka sekund.

Następnie nadajemy policzkom zdrowy rumieniec i subtelne modelowanie dzięki sztyftom INGLOT - różowi 99 i bronzerowi 88. Aplikowane w kształcie litery C – od środka policzków ku skroniom – dają efekt promiennej, świeżej skóry.

Naturalności i świeżości całemu lookowi nadają też usta, które zyskują objętość dzięki konturówce Colour Play 353, modelującej miękko kształt warg. Błyszczyk powiększający usta Me Like 56 dodaje im blasku i zmysłowości.

Całość makijażu Celebration. the glossy look. stworzonego dla INGLOT przez Val Garland kreuje subtelną ekstrawagancję na wyjątkowe okazje. Makijaż oczu gra główną rolę, policzki emanują świeżością, a usta przyciągają spojrzenia.

Więcej makijażowych inspiracji na nadchodzący czas można znaleźć na stronie: https://inglot.pl/content/127-celebration-the-glossy-look

Stwórz krok po kroku Celebration. the glossy look. by Val Garland dla INGLOT Beauty Routines:

Krok 1: Liftingujące płatki pod oczy z kolagenem INGLOT LAB & Rozświetlające serum do twarzy INGLOT LAB

Zadbaj o odpowiednie przygotowanie cery przed makijażem. Liftingujące płatki nałóż na oczyszczoną skórę, aby natychmiastowo nawilżyć i wygładzić delikatną okolicę pod oczami. Następnie sięgnij po serum – wmasuj je, by dodać cerze blasku i stworzyć miękką, świetlistą bazę pod makijaż.

Krok 2: Pielęgnacyjny podkład do twarzy SKIN FOCUSED SPF 50+ 310

Zastosuj podkład, który łączy makijaż z pielęgnacją. Aplikuj od środka twarzy, rozcierając ku zewnętrznym partiom. Efekt? Naturalny glow i jedwabista gładkość – bez efektu maski.

Krok 3: Duraline & Ozdoby do ciała 108 & Sypki cień do powiek Pure Pigment 85

Postaw na intensywność koloru i wielowymiarowy błysk. Połącz produkty i nałóż pigment opuszkiem palca – jednym ruchem stworzysz połyskującą taflę koloru, gotową w kilka sekund.

Krok 4: Róż w kremie 99 & Bronzer w kremie 88

Zadbaj o promienny rumieniec i naturalne modelowanie rysów. Nałóż produkty w kształcie litery C – od kości policzkowych aż po skronie. Blendując je razem, uzyskasz efekt muśnięcia słońcem i zdrowego kolorytu.

Krok 5: Konturówka do ust Colour Play 353 & Błyszczyk powiększający usta Me Like 56

Podkreśl usta duetem, który działa – optycznie powiększa i dodaje objętości. Obrysuj usta konturówką i delikatnie rozetrzyj krawędź, by uzyskać efekt „pocałowanych ust”. Następnie nałóż błyszczyk na środek ust, aby dodać połysku, soczystości i zmysłowego wykończenia.