Bratanica Trumpa zdradza: "Znam prawdziwy powód ataku na Iran"

Mary Trump, bratanica Donalda Trumpa i jego zagorzała krytyczka, przedstawiła swoją teorię na temat przyczyn ataku USA na Iran.

Jej zdaniem Trump nie jest zainteresowany wolnością narodu irańskiego, a jego działania mają odwrócić uwagę od jego własnych problemów.

Mary Trump oskarża wuja o bycie "nieudolnym, skorumpowanym oszustem", który sieje spustoszenie bez żadnego planu.

Czy atak na Iran to strategiczna decyzja, czy cyniczna próba odwrócenia uwagi od kłopotów Donalda Trumpa?

Mary Trump to córka zmarłego brata Donalda, Freda Trumpa Jr.. Kobieta jest znana jako jedna z najbardziej zaciętych przeciwniczek Trumpa i jego działań. W ostatnim materiale, jaki opublikowała na swoim kanale, zdradziła, jakie jej zdaniem są powody amerykańskiego ataku na Iran. Przypomnijmy, że w sobotę, 28 lutego, Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował kilka krajów regionu, w tym znajdujące się tam amerykańskie bazy, a także Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa czołowych postaci irańskiego reżimu.

Bratanica Trumpa ujawnia, dlaczego zaatakował Iran

"Naród irański cierpiał długo i okropnie pod rządami okrutnej i represyjnej autorytarnej teokracji, która obecnie sprawuje władzę. Zasługuje na wolność i na możliwość samodzielnego decydowania o swoim systemie rządzenia. Ale człowiek, który bombarduje ich kraj, nie jest nimi zainteresowany i nie zamierza stworzyć warunków, w których mogliby odzyskać wolność, ani wspierać wysiłków zmierzających do stworzenia alternatywy dla obecnego reżimu" - mówi.

"Trump to nieudolny, skorumpowany oszust"

Jej zdaniem Trump "nigdy nie miał żadnego planu, sieje spustoszenie, a potem oczekuje, że inni ludzie posprzątają gruzy po jego zniszczeniu" - cytuje ją "Mirror". "Dla Donalda istnieje jeden i tylko jeden powód. Ma kłopoty i zdaje sobie z tego sprawę. Nie chodzi tylko o zmianę tematu. To oczywiście byłoby wystarczająco złe. Chodzi o to, by on i świat nie dowiedzieli się, jakim jest nieudolnym, zepsutym i skorumpowanym oszustem" - rzuca oskarżenia w kierunku wuja.

