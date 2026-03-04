Rzeczniczka Białego Domu zdradza kulisy ataku na Iran. Mówi o telefonie

Joanna Drzycimska
PAP
2026-03-04 21:45

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła w środę (4 marca), że na określenie czasu ataku na Iran wpłynęły informacje Izraela na temat okazji do zabicia irańskiego przywódcy Alego Chameneia. Dodała, że przedtem Donald Trump "miał przeczucie".

Karoline Leavitt

Autor: Associated Press
  • Rzeczniczka Białego Domu potwierdziła, że informacje od Izraela o okazji do zabicia Alego Chameneia wpłynęły na decyzję o ataku na Iran.
  • Prezydent Trump miał "przeczucie", że Iran planuje atak na personel i zasoby USA, co skłoniło go do uderzenia wyprzedzającego.
  • Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły zmasowane ataki na Iran, który odpowiada ostrzałami rakietowymi i dronowymi.
  • Czy to "przeczucie" było wystarczającym powodem do rozpoczęcia tak poważnej operacji i jakie będą długoterminowe konsekwencje konfliktu?

Rzeczniczka Trumpa mówi o "przeczuciu"

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podczas środowej konferencji prasowej potwierdziła, że na określenie czasu ataku na Iran wpłynęły informacje Izraela na temat okazji do zabicia irańskiego przywódcy Alego Chameneia. Chodzi o informacje, podane wcześniej przez portal Axios o tym, że wieści przekazane Trumpowi przez premiera Izraela Benjamina Netanjahu o okazji do zabicia Chameneia miały wpływ na czas uderzenia na Iran.

"Zagrożenie, w obliczu którego stanął nasz kraj"

"Ale myślę, że prezydent, przed tą rozmową telefoniczną, miał solidne poczucie, że irański reżim zamierzał uderzyć na personel i zasoby Stanów Zjednoczonych w regionie i stanął przed wyborem: czy Stany Zjednoczone Ameryki wykorzystają swoje siły zbrojne i potencjał, aby uderzyć jako pierwsi i wyeliminować zagrożenie, w obliczu którego stoi nasz kraj i nasz naród od 47 lat, czy też jako naczelny dowódca będzie siedział z założonymi rękami i przyglądał się, jak reżim irański atakuje naszych ludzi w regionie" - powiedziała. 

Przypomnijmy, 28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael przypuściły zmasowane ataki na Iran, który odpowiada ostrzałami rakietowymi i dronowymi na Izrael i kraje regionu Zatoki Perskiej. Władze USA i Izraela informowały, że kampania przeciwko Iranowi może potrwać przez kilka tygodni.

Wojna w Iranie
